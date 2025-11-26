En el barrio Puerto Nuevo, en Dosquebradas (Risaralda), las autoridades investigan el presunto homicidio de Maryuri Gaspar, de 34 años, quien habría sido agredida por su hija de 18 años durante una discusión familiar.

De acuerdo con información preliminar, testigos aseguran que el altercado se habría producido luego de que la joven descubriera que su madre había cambiado la contraseña del WiFi del hogar. Tras la agresión, Gaspar fue trasladada al Hospital Santa Mónica, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Desde la madrugada, unidades de la Policía y del CTI adelantan operativos en diferentes sectores de Dosquebradas para ubicar a la joven, quien abandonó la vivienda después del hecho. Aunque no se han revelado detalles sobre las líneas de investigación, las autoridades trabajan con testimonios y material probatorio para esclarecer lo sucedido.

Según información citada por el medio local El Pereirano, familiares de la víctima señalaron que en días recientes habrían surgido tensiones dentro del hogar que no fueron denunciadas. También afirmaron que la joven mantenía contacto con personas que, según ellos, podrían haber influido en su comportamiento. Las autoridades verifican además unos mensajes enviados por WhatsApp que podrían considerarse intimidantes.

El caso continúa en investigación mientras la Policía mantiene activo el operativo de búsqueda.