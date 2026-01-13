Murió el hijo del director de la cárcel de Neiva tras atentado sicarial

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la muerte del hijo de 11 años del director de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien fue víctima de un atentado sicarial ocurrido en el departamento del Huila. En el mismo ataque resultó gravemente herido el subdirector del establecimiento carcelario, mientras que el director y el conductor del vehículo salieron ilesos.

De acuerdo con información oficial, el atentado se registró hacia las 6:53 de la mañana en la ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera. Rodríguez Muñoz se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector del penal, el coronel (r) Renato Solano Osorio, cuando un motociclista interceptó el automóvil y abrió fuego contra sus ocupantes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el atacante disparó en al menos seis ocasiones. El menor recibió un impacto de bala en la cabeza, herida que le causó la muerte pese a los esfuerzos médicos. Por su parte, el coronel Solano Osorio resultó herido con dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en la ciudad de Neiva. Allí, el personal médico confirmó el fallecimiento del menor y continúa brindando atención especializada al subdirector del penal, quien permanece bajo observación médica.

Entre tanto, unidades de la Policía y organismos de investigación judicial adelantan las labores correspondientes tanto en el lugar de los hechos como en el centro asistencial, con el fin de esclarecer los móviles del atentado y dar con la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan si el ataque estaría relacionado con la labor que desempeñan los directivos del centro penitenciario.

A través de un comunicado oficial, la Dirección General del Inpec lamentó y rechazó de manera categórica el atentado ocurrido en el Huila, al tiempo que expresó su solidaridad con la familia del director de la cárcel de Neiva y con el subdirector herido. “Este hecho enluta al sistema penitenciario y carcelario del país y constituye una grave vulneración al derecho fundamental a la vida”, señaló la entidad.

El Inpec también hizo un llamado a las autoridades competentes para que se redoblen los esfuerzos investigativos y se garantice justicia frente a este crimen, que ha generado conmoción no solo en el sector penitenciario, sino también en la comunidad huilense. Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y solicitó mayores medidas de protección para los funcionarios que, por razón de su cargo, podrían estar en riesgo.

El atentado se suma a una serie de hechos violentos que han encendido las alarmas sobre la seguridad de los directivos y funcionarios del sistema carcelario en distintas regiones del país, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este crimen que cobró la vida de un menor de edad.