Procuraduría indaga presunta participación en política del Alcalde de Bucaramanga

Sáb, 20/12/2025 - 11:16
El ente de control abrió una indagación previa tras señalamientos por manifestaciones a favor del exalcalde Jaime Beltrán, aspirante al Senado.
Alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla
Créditos:
X @Cportilla40

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga por una presunta participación indebida en política, luego de que se conocieran manifestaciones públicas a favor del exalcalde de la ciudad Jaime Beltrán, quien sería aspirante al Senado de la República para el periodo 2026–2030.

De acuerdo con el Ministerio Público, la actuación se origina a partir de información difundida por medios de comunicación locales, en la que se señala que, tras conocerse los resultados de las elecciones atípicas para elegir alcalde de Bucaramanga, realizadas el pasado 14 de diciembre, el mandatario electo, Cristian Portilla, y otras personas habrían realizado afirmaciones en respaldo a la eventual candidatura de Beltrán Martínez.

La Procuraduría Delegada de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa indicó que los hechos habrían ocurrido en un escenario público, lo que podría constituir una vulneración al deber de neutralidad política que deben mantener los servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Como parte de la indagación, el ente de control también verificará varias publicaciones que circulan en redes sociales, en las que, al parecer, se hacen alusiones directas al exalcalde como aspirante al Senado, con mensajes que podrían interpretarse como apoyo político.

La actuación disciplinaria tiene como objetivo establecer si los hechos ocurrieron y determinar si las conductas se dieron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Para ello, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las presuntas manifestaciones.

Colombia
Bucaramanga
