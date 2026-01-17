Tren se descarriló en Duitama y causó la muerte de una mujer embarazada

Una grave tragedia se registró este viernes 17 de enero en el municipio de Duitama, departamento de Boyacá, luego de un accidente ferroviario que dejó como saldo una mujer embarazada muerta, un menor de edad herido y al menos otras dos personas lesionadas. El hecho ha generado conmoción entre los habitantes de la ciudad y motivó la activación inmediata de los organismos de emergencia y de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada en un comunicado oficial de la Alcaldía de Duitama, el siniestro involucró a un tren de carga operado por el Consorcio Férreo Belén, que transportaba polines de concreto. Durante una maniobra de la operación ferroviaria, dos vagones se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa varios sectores urbanos del municipio.

El recorrido descontrolado de los vagones se inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se produjo un primer accidente de tránsito. En ese punto no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se generó alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona. Sin embargo, los vagones continuaron su desplazamiento por la vía férrea, atravesando sectores altamente concurridos, entre ellos la Avenida de Las Américas.

Lea aquí: MinDefensa niega seguimientos ilegales y descarta uso de Pegasus

La situación se tornó crítica cuando los vagones llegaron a la glorieta del Hospital de Duitama, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad. Allí, uno de los vagones impactó de manera violenta a un vehículo particular, un automóvil Chevrolet Aveo de color negro, que se movilizaba por el sector. Como consecuencia del choque, murió Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación.

En el mismo automotor resultaron heridos el esposo de la víctima, quien conducía el vehículo, y su hijo de cinco años de edad. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Según las autoridades, su estado de salud es materia de seguimiento por parte del personal médico. Además, un ayudante del operador del tren también presentó lesiones y fue remitido para valoración médica.

Tras el accidente, organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional acudieron a los diferentes puntos afectados para atender la emergencia, asegurar el área y controlar la situación. Personal de la Fiscalía General de la Nación adelantó las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo de la víctima, que fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos de rigor.

La Alcaldía de Duitama expresó su profundo rechazo frente a lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los familiares de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, lamentando tanto su fallecimiento como el de su bebé. Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon este trágico accidente. Las autoridades anunciaron que se adelantarán las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.