Bogotá refuerza vigilancia por sarampión

La Secretaría Distrital de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica en Bogotá ante el aumento de casos de sarampión en América y el regreso de miles de viajeros internacionales tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la entidad, la medida busca detectar de manera temprana posibles casos importados y evitar que se presenten brotes en la capital.

En lo corrido de 2026, la Región de las Américas ha confirmado 43.356 casos de sarampión y 42 muertes, mientras que en Colombia, con corte al 4 de julio, se notificaron 1.390 casos sospechosos, de los cuales 13 fueron confirmados. Siete corresponden a casos importados y seis están relacionados con la importación.

En Bogotá se han confirmado siete casos: cinco importados y dos asociados a la importación. Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existe transmisión local del virus en la ciudad.

Cada vez que se reporta un caso sospechoso, la Secretaría de Salud activa una investigación epidemiológica que incluye rastreo de contactos, toma de muestras, aislamiento del paciente y cercos de vacunación para evitar nuevos contagios.

Las autoridades también advirtieron que el sarampión puede presentarse con síntomas leves o erupciones poco comunes, por lo que recomiendan acudir a un servicio de salud si aparece fiebre acompañada de brote en la piel, especialmente después de un viaje internacional o de haber tenido contacto con viajeros.

Mientras se recibe atención médica, la recomendación es permanecer aislado, usar tapabocas y evitar asistir al trabajo, al colegio o a lugares concurridos.