Capturan a falso limpiavidrios en la Calle 80: tenía orden por hurto

En medio del tráfico habitual de la Calle 80 en Bogotá, un hombre que aparentaba trabajar como limpiavidrios terminó siendo capturado gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad.

El caso se registró en un punto previamente identificado por denuncias de conductores víctimas de hurto, donde operadores del sistema detectaron movimientos sospechosos del individuo mientras caminaba entre los vehículos intentando pasar desapercibido.

Tras evidenciar que su comportamiento no era habitual, los operadores del sistema de vigilancia activaron una alerta en tiempo real y notificaron a la Policía Nacional, entregando detalles precisos sobre su ubicación y características.

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Con esta información, los uniformados llegaron rápidamente al lugar y procedieron a verificar sus antecedentes. Durante el procedimiento confirmaron que el hombre tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue capturado de inmediato.

El resultado fue posible gracias al trabajo articulado con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se hace seguimiento permanente a zonas priorizadas por hechos delictivos.