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Capturan a falso limpiavidrios en la Calle 80: tenía orden por hurto

Mar, 24/03/2026 - 11:04
Caminaba entre carros como limpiavidrios en la Calle 80, pero cámaras revelaron algo sospechoso: terminó capturado por hurto agravado.
Capturan a falso limpiavidrios en la Calle 80
Créditos:
scj.gov.co

En medio del tráfico habitual de la Calle 80 en Bogotá, un hombre que aparentaba trabajar como limpiavidrios terminó siendo capturado gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad.

El caso se registró en un punto previamente identificado por denuncias de conductores víctimas de hurto, donde operadores del sistema detectaron movimientos sospechosos del individuo mientras caminaba entre los vehículos intentando pasar desapercibido.

Tras evidenciar que su comportamiento no era habitual, los operadores del sistema de vigilancia activaron una alerta en tiempo real y notificaron a la Policía Nacional, entregando detalles precisos sobre su ubicación y características.

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Con esta información, los uniformados llegaron rápidamente al lugar y procedieron a verificar sus antecedentes. Durante el procedimiento confirmaron que el hombre tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue capturado de inmediato.

El resultado fue posible gracias al trabajo articulado con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se hace seguimiento permanente a zonas priorizadas por hechos delictivos.

 

Capturan a falso limpiavidrios en la Calle 80: tenía orden por hurto
Créditos:
scj.gov.co

En la localidad de Engativá, donde ocurrió el procedimiento, hay instaladas 542 cámaras de seguridad, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta ante situaciones sospechosas.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el uso de tecnología sigue siendo fundamental: “No vamos a parar en la lucha contra los criminales”, afirmó al destacar los avances en monitoreo y presencia institucional.

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Autoridades insisten en la denuncia ciudadana

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a reportar cualquier comportamiento sospechoso a través de la Línea 123, destacando que la información oportuna permite actuar con mayor rapidez.

Este caso demuestra cómo la combinación de tecnología, vigilancia y reacción policial puede anticiparse al delito y contribuir a mejorar la seguridad en Bogotá.

 

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