El taller de un artista suele ser un espacio cerrado, un lugar de prueba, de error y de obras que esperan su momento. Carlos Salas decidió abrirlo y convertirlo en el punto de partida de su nueva exposición “Vislumbres, desde lo profundo del taller”, que se inaugurará el próximo 16 de abril en la Galería Baobab, en el marco de ARTBO Fin de Semana.

La muestra no se construye desde lo nuevo en sentido estricto, sino desde el regreso. Salas recupera piezas que permanecían guardadas y las pone en diálogo con su obra actual, en un gesto que tiene algo de arqueología y algo de memoria, donde el pasado irrumpe en el presente como lo hacen los recuerdos en medio del pensamiento.

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Ese cruce da sentido al concepto de “vislumbre”, una idea que atraviesa su trabajo reciente y que se relaciona con aquello que apenas se deja ver, que no se define del todo y que aparece en la interpretación. Su pintura, más que buscar la imagen, prescinde de ella y se mueve en un terreno donde la forma no se impone, sino que surge.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Carlos Salas ha construido una obra marcada por la exploración constante. Formado como arquitecto en la Universidad de los Andes y con estudios en Bellas Artes en París, ha participado en exposiciones dentro y fuera del país y ha sido parte activa de espacios fundamentales para el arte contemporáneo en Colombia. Sin embargo, más allá del recorrido, esta exposición no funciona como una retrospectiva, sino como una revisión abierta de su propio proceso.