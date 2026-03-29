La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) activó un beneficio para quienes se pasen a la factura virtual del agua: un 2x1 en Maloka. La alianza busca acelerar la migración al formato digital y, al mismo tiempo, reforzar una estrategia de reducción de papel.

¿Qué incluye el beneficio?

El descuento no aplica sobre toda la oferta de Maloka, sino sobre el recorrido exploratorio, que consiste en un recorrido libre por salas interactivas con contenidos de ciencia, naturaleza, sociedad y emociones. Según la programación del centro interactivo, esta experiencia suele tomar entre dos y tres horas, dependiendo del tiempo que cada visitante quiera dedicarle a las actividades.

En ese recorrido, la entrada se cobra desde los 4 años; los menores de esa edad entran gratis, al igual que los adultos mayores. Ese dato importa porque ayuda a entender que el beneficio está pensado sobre todo para visitas familiares o de grupos pequeños, más que como una promoción general de boletería.

¿Quiénes pueden usarlo y cómo se reclama?

El beneficio aplica para los usuarios que hagan el cambio a factura virtual en la Oficina Virtual del Acueducto usando su número de cuenta contrato. Tras completar el registro, el sistema envía un correo de confirmación y ese correo es el que debe presentarse en la taquilla de Maloka para hacer efectivo el 2x1.

La alianza también aclara que el beneficio es personal, no transferible y que no funciona para compras o reservas por internet. Puede extenderse hasta tres acompañantes, para un máximo de cuatro entradas por beneficiario, y estará vigente hasta el 16 de octubre de 2026, sujeto a disponibilidad del lugar.

No solo pueden hacerlo propietarios. La EAAB también ha indicado que los arrendatarios pueden pasarse a la factura virtual, siempre que gestionen el cambio durante su contrato y tengan a la mano la información del servicio.

El fondo de la estrategia

Más allá del incentivo, el Distrito está usando esta alianza para empujar un cambio de hábito. La EAAB ha señalado que la facturación física implica la impresión anual de cerca de 13,8 millones de hojas, equivalentes a unas 70 toneladas de papel. En ese contexto, el 2x1 funciona como una recompensa visible para una decisión administrativa que, para la entidad, también tiene impacto ambiental.

Así, la campaña no se queda en una promoción para visitar Maloka. Lo que hace es vincular un trámite cotidiano con una política de digitalización del servicio y de reducción del consumo de papel, usando una experiencia cultural y educativa como incentivo concreto.