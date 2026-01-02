Si tienes hijos en colegios oficiales o estás planeando viajes y cuidados, ya hay fechas claras. Bogotá fijó el calendario académico 2026 para instituciones oficiales (preescolar, básica y media), con un año lectivo que debe cumplir el mínimo legal de 40 semanas.

Qué dice la norma y por qué importa

El calendario no es un simple “cronograma del colegio”. La Ley 115 (Ley General de Educación) establece que la educación básica secundaria y media debe organizarse con 40 semanas lectivas al año (o 20 por semestre). Con ese marco, la entidad territorial certificada (Bogotá) define las fechas concretas para toda su red oficial.

Fechas de clases en 2026

La regla general es sencilla: el Distrito fijó clases con estudiantes del lunes 26 de enero al domingo 29 de noviembre de 2026. El año se divide en dos semestres:

Primer semestre: del 26 de enero al 21 de junio .

Segundo semestre: del 6 de julio al 29 de noviembre .

Recesos estudiantiles: las pausas del año

Además de los periodos de clase, hay recesos que suelen mover todo en casa (rutas, cuidado, viajes, cursos). Las fechas reportadas para 2026 incluyen:

Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril .

Vacaciones de mitad de año: del 22 de junio al 6 de julio .

Receso de octubre: semana del 5 al 11 de octubre (en la práctica, el regreso suele ser el lunes 12 ).

Cierre de año: desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027 .

Semanas institucionales: no hay clase, pero sí hay colegio

Ojo con esta confusión frecuente: receso estudiantil no es lo mismo que desarrollo institucional. En 2026 habrá cinco semanas para trabajo de directivos y docentes (planeación, evaluación, ajustes), distribuidas en enero (dos semanas), abril, octubre y diciembre. Es decir, el plantel puede estar funcionando, pero sin estudiantes en aula.