La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria de Yes, Bogotá, el programa de formación gratuita en inglés orientado al empleo. En esta fase habrá 1.700 cupos y las inscripciones estarán disponibles del 18 al 22 de marzo de 2026, o hasta que se agoten, para personas mayores de edad que vivan en la ciudad y hayan terminado el bachillerato.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas de 18 años o más, residentes en Bogotá, con título de bachiller y un nivel mínimo A2 de inglés. Ese requisito no se define por autopercepción: después de la verificación inicial, los aspirantes que cumplan las condiciones recibirán por correo las instrucciones para presentar una prueba en línea que ubica su nivel entre A2, B1, B2 o C1.

El programa está abierto al público general que cumpla con los requisitos, pero tendrá prioridad para personas clasificadas en los niveles A, B o hasta C9 del Sisbén, además de población vulnerable que entre en los criterios fijados por la convocatoria. La asignación de cupos, además, depende de la disponibilidad y de la conformación efectiva de los grupos.

¿Qué incluye la formación?

La ruta contempla 96 horas de clases virtuales sincrónicas y 64 horas de trabajo autónomo, para un total de 160 horas. La formación será 100 % virtual y tendrá una intensidad de hasta seis horas académicas semanales, con acceso a actividades complementarias orientadas al mercado laboral.

Además de las clases de inglés, la convocatoria incluye talleres de empleabilidad y habilidades blandas, clubes de conversación laboral, ferias de empleo sectoriales, pruebas de nivel y constancias de participación. El enfoque del programa apunta a sectores donde el bilingüismo tiene una demanda creciente, como BPO, gastronomía y turismo, TIC e industria audiovisual.

¿Cómo sigue el proceso?

Una vez revisados los documentos y validado el cumplimiento de los requisitos mínimos, el aspirante recibirá un correo con el enlace para presentar la prueba de clasificación. No hacer esa prueba en el plazo indicado puede significar la pérdida del cupo. Quienes entren al programa deberán mantener el horario asignado durante el curso y cumplir con al menos el 70 % de asistencia y con las actividades exigidas para obtener la constancia de participación.

La inscripción no tiene costo. El Centro Colombo Americano, que opera el programa junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, advirtió además que nadie está autorizado a cobrar dinero por el acceso al curso. El registro debe hacerse únicamente a través del portal oficial del Colombo.

Yes, Bogotá ya había mostrado alcance en la ciudad: en febrero de 2026, la Secretaría reportó 3.800 personas certificadas y anunció la meta de sumar 4.000 adicionales este año. La nueva convocatoria se mueve en esa misma línea, pero con una promesa más concreta: conectar el aprendizaje del inglés con opciones reales de empleo.