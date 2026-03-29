La Fiscalía General de la Nación judicializó a un inspector de Policía de Soacha, señalado de cometer actos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad en ese municipio de Cundinamarca.

Se trata de José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía, quien, según la investigación, habría utilizado su posición de poder y jerarquía para someter a las víctimas durante sus jornadas laborales.

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Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección. Las víctimas son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes habrían sido sometidas a insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual.

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario se habría aprovechado del temor de las guardas de seguridad y de su autoridad dentro del lugar de trabajo para obligarlas a realizar actos en contra de su voluntad.

En uno de los casos, incluso, habría abusado sexualmente de una de las víctimas.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.

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El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, con monitoreo electrónico.

El caso avanza en la justicia mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos.