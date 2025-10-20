Inicio
Bogotá

Tuberías tapadas o fugas de agua: las lluvias con granizo en Bogotá ponen a prueba los hogares

Lun, 20/10/2025 - 15:35
Las recientes lluvias en Bogotá evidencian la necesidad de contar con medidas de prevención ante posibles fugas de agua o tuberías tapadas. Sugurú, empresa experta en asistencia al hogar, comparte algunas recomendaciones útiles.
Persona protegida con un paraguas azul camina bajo una fuerte lluvia en un entorno urbano con árboles al fondo. La imagen ilustra las intensas precipitaciones con granizo que se registran en Bogotá y su impacto en los hogares.
Créditos:
Canva

Las fuertes lluvias acompañadas de granizo que se registraron este 16 de octubre en el norte de Bogotá sorprendieron a los capitalinos y dejaron varias afectaciones en diferentes barrios. Las imágenes de calles inundadas, vehículos atrapados y techos cubiertos de hielo reflejan la magnitud de la tormenta, que también ha puesto en evidencia los daños que las precipitaciones pueden generar dentro de las viviendas.

Durante los últimos días, las constantes lluvias en Bogotá han ocasionado emergencias que van más allá del tráfico y la movilidad. Muchos hogares han reportado tuberías tapadas, fugas de agua y filtraciones en techos o paredes, situaciones que pueden comprometer la estructura y la seguridad de los inmuebles si no se atienden a tiempo.

Las filtraciones de techo, por ejemplo, suelen empezar con pequeñas manchas o goteras que pasan desapercibidas, pero con el paso de los días pueden convertirse en una entrada constante de agua. Lo mismo ocurre con las fugas de agua ocultas en muros o pisos, que generan humedad, malos olores y deterioro progresivo de materiales como la pintura o el cemento. En casos más graves, las conexiones viejas o mal selladas pueden provocar una tubería dañada, afectando tanto el suministro como la presión del agua en el hogar.

Otro de los problemas más comunes en temporada de lluvias son las tuberías tapadas. Las hojas, el lodo y los residuos que arrastra el agua suelen acumularse en rejillas y desagües, impidiendo el flujo normal y generando inundaciones en patios, terrazas o baños. Estas obstrucciones también pueden deteriorar las conexiones y sobrecargar el sistema de plomería del hogar.

Por eso, Marcela Fernández, líder de Implementación de Sugurú, empresa experta en asistencia al hogar, explica:

“Es importante realizar una revisión periódica de las tuberías, especialmente durante temporadas de lluvias intensas como las que ha vivido Bogotá en los últimos días. Detectar a tiempo una fuga o un problema de presión puede evitar daños mayores y gastos inesperados. Además, mantener limpios los desagües y canaletas, sellar adecuadamente los techos y reemplazar las piezas deterioradas son acciones sencillas que ayudan a conservar el hogar en buen estado”.

Sugurú opera en ciudades como Bogotá y Medellín, y se ha consolidado como un aliado confiable en servicios de asistencia al hogar. La empresa ofrece servicios de plomería, cerrajería, electricidad, entre otros, y centra sus esfuerzos en la capacitación constante de su personal técnico y en la optimización de sus procesos operativos, con el objetivo de brindar un servicio ágil, seguro y a precios justos.

Colombia
