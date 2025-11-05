Lo que se sabe del niño que cayó de un sexto piso en el sur de Bogotá

Un nuevo caso de caída infantil desde un edificio residencial conmocionó a Bogotá. Esta vez, un niño de seis años cayó desde el sexto piso de un conjunto ubicado en el barrio Bosa La Libertad, en el sur de la ciudad, luego de quedar solo en el apartamento mientras su padre salió por unos minutos a comprar un perro caliente.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el menor habría despertado y, al no encontrar a su padre, se asomó por la ventana para buscarlo. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde una altura aproximada de 20 metros. El impacto fue amortiguado por un antejardín, lo que evitó una tragedia mayor.

“El menor presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”, informó el teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección. Las autoridades también realizan una verificación sobre la posible responsabilidad del padre por haber dejado solo al niño.

Vecinos del edificio, que escucharon un fuerte golpe, alertaron de inmediato a la policía y a los organismos de emergencia. “Fue un milagro que el niño sobreviviera”, aseguraron algunos residentes del conjunto, aún impactados por el hecho.

Este caso revive la preocupación por la seguridad infantil en hogares de vivienda vertical, especialmente tras el reciente fallecimiento de una niña de tres años que cayó del décimo piso de un edificio en Engativá, al occidente de la capital. En esa ocasión, la menor también se encontraba sola en su apartamento mientras su madre había salido por unos minutos.

Las autoridades de Bogotá reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para reforzar las medidas de seguridad en balcones y ventanas, y evitar dejar a los menores sin supervisión. Por fortuna, el niño de Bosa La Libertad continúa bajo observación médica y fuera de peligro.