Un espacio histórico para la actividad física

El Parque Nacional fue durante décadas uno de los principales centros de la Recreovía en la ciudad, donde vecinos y visitantes participaban en jornadas al aire libre con música, ejercicio y deporte.

Con esta reinauguración, el programa vuelve a su lugar de origen, integrándose nuevamente a la Ciclovía y recuperando su valor como espacio de encuentro ciudadano.

La cita será en la carrera Séptima con calle 39, en la localidad de Santa Fe, donde el IDRD espera la participación de la comunidad para reactivar este punto tradicional.

Actividades todos los domingos y festivos

La Recreovía en el Parque Nacional funcionará de manera permanente todos los domingos y días festivos, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El punto estará ubicado frente al monumento a Enrique Olaya Herrera y ofrecerá actividades dirigidas para promover hábitos de vida saludable entre los asistentes.

Desde la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada y “revivir la energía, la historia y la pasión por la actividad física” en uno de los espacios más representativos de Bogotá.