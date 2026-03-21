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Agéndese: Recreovía regresa al Parque Nacional este domingo

Sáb, 21/03/2026 - 16:08
El IDRD invita a la ciudadanía a la reinauguración este 22 de marzo en la carrera Séptima, como parte de la Ciclovía.
Recreovía
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la reinauguración de la Recreovía en el Parque Nacional, un espacio emblemático que vuelve a activarse y que se mantiene tras más de tres décadas como parte de la Ciclovía de Bogotá.

La jornada se realizará este domingo 22 de marzo de 2026 sobre la carrera Séptima, frente al monumento a Rafael Uribe Uribe, lugar que históricamente fue punto de encuentro para actividades recreativas, deportivas y musicales.

Este regreso marca la recuperación de un escenario que durante años reunió a miles de bogotanos alrededor de la actividad física y el bienestar.

Un espacio histórico para la actividad física

El Parque Nacional fue durante décadas uno de los principales centros de la Recreovía en la ciudad, donde vecinos y visitantes participaban en jornadas al aire libre con música, ejercicio y deporte.

Con esta reinauguración, el programa vuelve a su lugar de origen, integrándose nuevamente a la Ciclovía y recuperando su valor como espacio de encuentro ciudadano.

La cita será en la carrera Séptima con calle 39, en la localidad de Santa Fe, donde el IDRD espera la participación de la comunidad para reactivar este punto tradicional.

Actividades todos los domingos y festivos

La Recreovía en el Parque Nacional funcionará de manera permanente todos los domingos y días festivos, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El punto estará ubicado frente al monumento a Enrique Olaya Herrera y ofrecerá actividades dirigidas para promover hábitos de vida saludable entre los asistentes.

Desde la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada y “revivir la energía, la historia y la pasión por la actividad física” en uno de los espacios más representativos de Bogotá.

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