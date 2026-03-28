Si está buscando plan para el fin de semana, Subachoque tiene una apuesta clara: tradición, gastronomía y una exhibición de carros antiguos que se robará las miradas en su aniversario 252.

A menos de una hora de Bogotá, este municipio de la Sabana de Occidente celebrará este sábado 28 de marzo con una jornada que irá desde las 4:00 de la mañana hasta la medianoche, en una programación pensada para atraer tanto a visitantes como a residentes.

Uno de los principales atractivos será la muestra de vehículos clásicos, antiguos y de alta gama, que se tomará el centro del municipio y se convertirá en uno de los puntos más concurridos de la celebración.

Pero la experiencia no se queda ahí. La agenda incluye una amplia ruta gastronómica que invitará a recorrer el municipio a través de su oferta culinaria, además de un mercado campesino y muestras artesanales que pondrán en vitrina el trabajo de productores y emprendedores locales.

Las calles, fachadas y espacios públicos serán escenario de actividades culturales, deportivas e institucionales durante más de 16 horas. Uno de los momentos más esperados será el desfile multicolor que recorrerá el municipio evocando su historia desde 1774, con comparsas, danzas, música y participación de entidades oficiales.

La programación también incluye una carrera 3K en el marco del Día de la Mujer, jornadas de bienestar animal, feria de servicios y la tradicional feria comercial y ganadera, una de las más importantes del occidente de Cundinamarca.

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Como símbolo de identidad y trabajo colectivo, se elaborará una gran torta conmemorativa construida por panaderos y reposteros del municipio.

Las actividades se concentrarán en escenarios como el Parque Principal, la Casa de la Cultura y el templo San Miguel Arcángel, consolidando una experiencia integral para quienes visiten el municipio.

“Subachoque abre las puertas de su patrimonio… esta es la oportunidad para demostrar, con orgullo, el amor por lo nuestro”, señaló el alcalde Jorge Camacho.

La jornada cerrará con una agenda cultural y musical que se extenderá hasta la medianoche, en una de las celebraciones más importantes del año para este municipio reconocido como Pueblo Dorado de Cundinamarca.