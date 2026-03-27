El sistema de aseguramiento en salud llegó al cierre de 2025 con un deterioro financiero más profundo. Según un boletín de Así Vamos en Salud, elaborado con base en los catálogos financieros publicados por la Superintendencia Nacional de Salud, el conjunto de las EPS terminó el año con un patrimonio negativo de $16,86 billones, una siniestralidad de 109% y una razón de endeudamiento de 1,93.

El rojo ya no es coyuntural

La fotografía que deja el informe es la de un sistema que dejó atrás el desequilibrio puntual y entró en una fase de deterioro acumulado. En 2021, el patrimonio consolidado de las EPS todavía era positivo, cercano a $110 mil millones. Desde 2022, sin embargo, el pasivo empezó a superar al activo, y la brecha se amplió año tras año hasta llegar al dato de 2025. En la lectura de Así Vamos en Salud, ese comportamiento ya puede describirse como una insolvencia estructural.

La otra señal de fondo está en la operación. El informe resume el problema de manera simple: por cada $100 que ingresaron al sistema en 2025, las EPS necesitaron alrededor de $109 para cubrir sus costos. Esa diferencia empujó las pérdidas del ejercicio a $6,5 billones y dejó un sistema donde las obligaciones prácticamente duplican el valor de los activos.

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El peso está en la atención, no en la administración

Uno de los puntos más relevantes del boletín es que no ubica el origen principal de la crisis en el gasto administrativo. Por el contrario, señala que esos gastos se han mantenido dentro de los límites legales, entre 6,2% y 7% en promedio. El desbalance, según el análisis, está en el peso creciente del costo médico, que terminó superando los ingresos de manera sostenida.

Ese patrón se repite en los distintos regímenes. En el contributivo, varias EPS siguieron operando con márgenes mínimos o con costos por encima de sus ingresos. En el subsidiado, de las 12 EPS con información para 2025, solo dos reportaron utilidades y las otras diez acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. El cuadro general no muestra un problema aislado de una o dos entidades, sino una presión extendida sobre buena parte del sistema.

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La ausencia de Nueva EPS deja una parte de la historia sin cerrar

El informe introduce, además, una advertencia que pesa sobre toda la lectura del sector: Nueva EPS no aparece con información financiera en los catálogos usados para el análisis desde el primer trimestre de 2024. Esa ausencia limita la foto completa del sistema por una razón simple: se trata de la entidad con mayor volumen de afiliados. Con corte a febrero de 2026, concentraba 11,5 millones de usuarios, equivalentes al 22% del total nacional, según el mismo boletín.