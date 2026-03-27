Inicio
Regiones

Emergencias por lluvias en Huila golpean a 34 municipios

Vie, 27/03/2026 - 09:03
Lluvias en Huila dejan 265 emergencias en 34 municipios y más de 400 familias afectadas por daños en vías, viviendas y cultivos.
Emergencias en Huila por lluvias afectan a 34 municipios
Créditos:
Gobernación Huila

El aumento de las lluvias en el Huila sigue dejando un panorama complejo en el departamento, donde las autoridades mantienen un seguimiento permanente a múltiples emergencias registradas en los últimos días. Desde la administración departamental se han puesto en marcha acciones coordinadas para atender a las comunidades impactadas.

Los reportes incluyen deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, caída de árboles y daños en infraestructura vial y comunitaria, afectando principalmente zonas rurales.

Le puede interesar: Juliana Guerrero no aceptó cargos imputados por caso Fundación San José

Más de 10 municipios reportan afectaciones

Entre los territorios con emergencias se encuentran Saladoblanco, Neiva, Elías, Pital, Acevedo, Algeciras, Suaza, Palestina, La Plata y Oporapa, donde se han presentado daños en vías terciarias, acueductos rurales, viviendas y zonas productivas.

En la capital, Neiva, una vivienda tuvo que ser evacuada de forma preventiva tras resultar afectada, sin que se registraran personas heridas. En Elías, varias veredas permanecen con problemas de conectividad debido a las crecientes súbitas.

La situación más delicada se reporta en Acevedo, donde más de 400 familias enfrentan afectaciones en el suministro de agua y pérdidas en cultivos, lo que impacta directamente la economía local.

En lo corrido del año, según la UNGRD las autoridades han contabilizado 265 emergencias asociadas a las lluvias, que han afectado a 34 municipios del Huila, reflejando un incremento significativo en los eventos derivados de la temporada invernal.

También le puede interesar: Renunció el viceministro de la Igualdad tras denuncia por acoso sexual

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana. Recomiendan evitar el tránsito por zonas de riesgo, no cruzar ríos durante crecientes y reportar cualquier eventualidad a los organismos de socorro.

El monitoreo continúa activo mientras persisten las precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos y responder de manera oportuna a nuevas emergencias.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
Regiones
UNGRD
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Meta, el plan diferente para Semana Santa cerca de Bogotá
meta-destino-semana-santa
El departamento ofrece conciertos, turismo religioso y experiencias naturales para quienes buscan algo diferente.
Bogotá
Cae red de billetes falsos en Bogotá, hay 12 capturados
capturados-dinero-falso-Bogotá
La organización producía hasta 500 millones mensuales en dinero falso que circulaba en taxis y comercios.
Colombia
¿Quién es Juan Carlos Echeverry, nuevo presidente del Banco de Bogotá?
Juan Carlos Echeverry.
El economista asumirá el 6 de mayo la presidencia del banco tras la salida de César Prado. Ha sido ministro, líder en Ecopetrol y asesor en temas económicos.
Colombia
Así Vamos en Salud: EPS cerraron 2025 con patrimonio negativo
EPS cerraron 2025 con un déficit que agrava la crisis
Así Vamos en Salud alertó que las EPS terminaron 2025 con patrimonio negativo de $16,86 billones y costos por encima de sus ingresos.