Emergencias por lluvias en Huila golpean a 34 municipios

El aumento de las lluvias en el Huila sigue dejando un panorama complejo en el departamento, donde las autoridades mantienen un seguimiento permanente a múltiples emergencias registradas en los últimos días. Desde la administración departamental se han puesto en marcha acciones coordinadas para atender a las comunidades impactadas.

Los reportes incluyen deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, caída de árboles y daños en infraestructura vial y comunitaria, afectando principalmente zonas rurales.

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Más de 10 municipios reportan afectaciones

Entre los territorios con emergencias se encuentran Saladoblanco, Neiva, Elías, Pital, Acevedo, Algeciras, Suaza, Palestina, La Plata y Oporapa, donde se han presentado daños en vías terciarias, acueductos rurales, viviendas y zonas productivas.

En la capital, Neiva, una vivienda tuvo que ser evacuada de forma preventiva tras resultar afectada, sin que se registraran personas heridas. En Elías, varias veredas permanecen con problemas de conectividad debido a las crecientes súbitas.

La situación más delicada se reporta en Acevedo, donde más de 400 familias enfrentan afectaciones en el suministro de agua y pérdidas en cultivos, lo que impacta directamente la economía local.

En lo corrido del año, según la UNGRD las autoridades han contabilizado 265 emergencias asociadas a las lluvias, que han afectado a 34 municipios del Huila, reflejando un incremento significativo en los eventos derivados de la temporada invernal.

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Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana. Recomiendan evitar el tránsito por zonas de riesgo, no cruzar ríos durante crecientes y reportar cualquier eventualidad a los organismos de socorro.

El monitoreo continúa activo mientras persisten las precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos y responder de manera oportuna a nuevas emergencias.