Inicio
Colombia

Semana Santa moverá más de 12 millones de viajeros en Colombia

Mar, 31/03/2026 - 16:10
El país vivirá uno de los mayores picos de movilidad del año con aumento en viajes terrestres y aéreos.
viajeros-colombia-semana-santa
Créditos:
KienyKe

Colombia se prepara para uno de los mayores movimientos de viajeros del año. Durante la Semana Santa, el país proyecta la movilización de más de 12 millones de personas entre desplazamientos internos y flujos internacionales, en una temporada que consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta cifra refleja el dinamismo del sector y el creciente interés por recorrer el país en una de las fechas más importantes para el turismo religioso, cultural y de naturaleza.

La mayor parte de la movilización se dará por vía terrestre, con cerca de 10,8 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7 por ciento frente al año anterior. A esto se suma el transporte aéreo, que movilizaría alrededor de 1,9 millones de viajeros, con un incremento estimado entre el 3 y el 4 por ciento.

Lea también: Ideam alerta lluvias en Semana Santa: estas regiones serán las más afectadas

Estas cifras confirman a la Semana Santa como uno de los principales picos de movilidad en Colombia, no solo por el turismo interno, sino también por la llegada y salida de viajeros internacionales.

La oferta turística se concentra en destinos tradicionales que combinan fe, patrimonio y cultura. Lugares como Popayán, Mompox, Buga y el Santuario de Las Lajas vuelven a posicionarse como referentes del turismo religioso, mientras que municipios como Villa de Leyva, Barichara, Santa Fe de Antioquia y Zipaquirá se consolidan como opciones clave para escapadas durante la temporada.

Vea también: Policía despliega plan Semana Santa Segura en Boyacá

Además del movimiento turístico, las autoridades preparan un amplio despliegue de seguridad. Más de 34.000 policías estarán activos en todo el país como parte del plan ‘Semana Santa Segura’, con acciones enfocadas en la vigilancia, la prevención de accidentes y la protección de turistas y del patrimonio.

En las carreteras, se prevé la circulación de cerca de 10 millones de vehículos, lo que convierte a esta temporada en uno de los mayores retos logísticos del año.

Para el Gobierno, esta dinámica no solo representa cifras récord, sino una oportunidad para impulsar las economías locales y fortalecer la conexión entre los territorios a través del turismo.

En medio de la alta movilidad, el llamado también es a viajar de manera responsable, respetando tanto las tradiciones como la riqueza natural del país.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Semana Santa
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Fiscalía aclara que suspensión de órdenes no concede libertad a cabecillas
Fiscalía General de la Nación.
La entidad precisó que la medida sobre 23 voceros criminales no cambia su situación jurídica y solo busca facilitar diálogos con el Gobierno.
Mundo
Trump aseguró que la guerra contra Irán no durará "mucho más tiempo"
Presidente Donald Trump.
El republicano insistió en que ha "arrasado el país" y que a la república islámica "no le queda fuerza".
Mundo
Machado calificó como positiva su reunión con el senador Marco Rubio
María Corina Machado.
Ni el Departamento de Estado ni Rubio se han pronunciado por el momento sobre la nueva reunión, celebrada a puerta cerrada.
Fútbol
Italia se queda sin Mundial por tercera vez consecutiva: ¿qué selecciones clasificaron?
Italia eliminado del Mundial 2026: los clasificados
La tetracampeona del mundo cayó en penaltis ante Bosnia y Herzegovina, y se perderá el Mundial 2026. Conozca aquí los últimos clasificados por Europa.