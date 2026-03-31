Colombia se prepara para uno de los mayores movimientos de viajeros del año. Durante la Semana Santa, el país proyecta la movilización de más de 12 millones de personas entre desplazamientos internos y flujos internacionales, en una temporada que consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta cifra refleja el dinamismo del sector y el creciente interés por recorrer el país en una de las fechas más importantes para el turismo religioso, cultural y de naturaleza.

La mayor parte de la movilización se dará por vía terrestre, con cerca de 10,8 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7 por ciento frente al año anterior. A esto se suma el transporte aéreo, que movilizaría alrededor de 1,9 millones de viajeros, con un incremento estimado entre el 3 y el 4 por ciento.

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Estas cifras confirman a la Semana Santa como uno de los principales picos de movilidad en Colombia, no solo por el turismo interno, sino también por la llegada y salida de viajeros internacionales.

La oferta turística se concentra en destinos tradicionales que combinan fe, patrimonio y cultura. Lugares como Popayán, Mompox, Buga y el Santuario de Las Lajas vuelven a posicionarse como referentes del turismo religioso, mientras que municipios como Villa de Leyva, Barichara, Santa Fe de Antioquia y Zipaquirá se consolidan como opciones clave para escapadas durante la temporada.

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Además del movimiento turístico, las autoridades preparan un amplio despliegue de seguridad. Más de 34.000 policías estarán activos en todo el país como parte del plan ‘Semana Santa Segura’, con acciones enfocadas en la vigilancia, la prevención de accidentes y la protección de turistas y del patrimonio.

En las carreteras, se prevé la circulación de cerca de 10 millones de vehículos, lo que convierte a esta temporada en uno de los mayores retos logísticos del año.

Para el Gobierno, esta dinámica no solo representa cifras récord, sino una oportunidad para impulsar las economías locales y fortalecer la conexión entre los territorios a través del turismo.

En medio de la alta movilidad, el llamado también es a viajar de manera responsable, respetando tanto las tradiciones como la riqueza natural del país.