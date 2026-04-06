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Condenan a patrullero del Esmad por dejar ciega a joven en protestas

Lun, 06/04/2026 - 15:41
Disparó a corta distancia y sin confrontación previa, la víctima perdió la visión de forma permanente.
Esmad-condena-agresión-universitaria
Créditos:
EFE

Un juez de la República condenó a 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, a un patrullero del Esmad por causar una grave lesión ocular a una joven universitaria durante las protestas del 28 de abril de 2021 en Bogotá.

El condenado es José Danilo Núñez Zabaleta, integrante de la entonces Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, quien fue declarado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente.

La sentencia establece que el uniformado disparó su arma de dotación a una distancia menor a 10 metros e impactó directamente el rostro de la víctima, en un momento en el que no existía confrontación previa con la fuerza pública.

Lea también: Condena a la Nación por joven que perdió un ojo durante intervención del Esmad

El impacto le provocó una lesión grave en el ojo derecho que derivó en la pérdida permanente de la visión, con consecuencias que, según el fallo, afectarán su vida de manera indefinida.

La juez calificó la actuación como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales, y advirtió que el actuar del uniformado fue irreflexivo y alejado de las directrices que regulan este tipo de intervenciones.

Además de la pena de prisión, Núñez Zabaleta fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y deberá pagar una multa de 24,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma decisión, el juez absolvió al uniformado del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

La sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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