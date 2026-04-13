Crimen de Juan Felipe Rincón: envían a la cárcel a cinco implicados

Una juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco personas señaladas de participar en el crimen de Juan Felipe Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. La decisión se tomó tras evaluar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Los implicados fueron identificados como Andrés Camilo Sotelo, Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega, Solanggye Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila Ochoa. Todos deberán responder por delitos como tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.

Hubo un plan criminal previo, según la Fiscalía

Según la investigación, entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 se habría estructurado un plan para atacar a la víctima. El fiscal del caso, Andrés Marín, explicó que los procesados habrían utilizado perfiles falsos en redes sociales como Instagram y TikTok para contactar a Rincón y llevarlo hasta un inmueble en el barrio Quiroga.

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La juez del caso fue enfática en señalar que el ataque no fue un hecho aislado. “No fue casualidad”, indicó, al explicar que los implicados habrían esperado la llegada del joven para agredirlo con objetos contundentes, cumpliendo roles previamente definidos.

Así ocurrió el ataque en el sur de Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía, Katherine Sotelo habría iniciado la agresión contra Rincón, a la que posteriormente se sumaron los demás implicados. El joven recibió múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que le ocasionó varias contusiones.

Durante los hechos, el escolta de Rincón intervino y realizó un disparo. Como consecuencia, el joven falleció por impacto de arma de fuego. Sin embargo, las autoridades subrayaron que antes del disparo ya presentaba graves lesiones producto de la golpiza.

Uso de menor y ocultamiento de pruebas

Uno de los puntos más graves del caso es la presunta instrumentalización de una menor de edad, quien habría sido utilizada para engañar a la víctima y facilitar su llegada al lugar de los hechos. Además, la Fiscalía reveló que a la menor le habrían ofrecido dinero para no contar la verdad.

Entre las pruebas clave se encuentra el celular de Rincón, que fue ocultado en la localidad de Ciudad Bolívar y envuelto en papel aluminio para evitar su rastreo. La información recuperada permitió a los investigadores reconstruir el presunto entramado criminal.

Riesgo para la sociedad y la investigación

La juez determinó que los cinco procesados representan un peligro para la sociedad, así como para los testigos y el desarrollo del proceso judicial. También advirtió sobre la posibilidad de reincidencia.

Por estas razones, ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra, en uno de los casos que ha generado mayor atención en el país por la gravedad de los hechos y las circunstancias que rodearon el crimen.