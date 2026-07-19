Según explicó Mora, los encuentros permitieron definir una hoja de ruta para fortalecer las capacidades estratégicas de Colombia en áreas como inteligencia, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales y lucha contra el narcotráfico.

Uno de los principales compromisos será la creación del centro regional, que tendrá como objetivo mejorar el entrenamiento conjunto, la interoperabilidad entre países aliados y la respuesta frente a las amenazas transnacionales.

Además, las partes acordaron impulsar la modernización de capacidades militares, incluyendo el sostenimiento de la flota de helicópteros, sistemas de protección contra drones, asistencia técnica especializada y el fortalecimiento de la ciberdefensa.

Durante la visita también se planteó la construcción del Plan Patriota 2.0, una nueva estrategia bilateral de cooperación con alcance regional que estaría vinculada al ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra los Carteles.

De acuerdo con el gobierno entrante, los acuerdos alcanzados buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, recuperar capacidades estratégicas del Estado y ampliar la cooperación con Estados Unidos frente a los desafíos de seguridad en la región.