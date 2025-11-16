En medio de la creciente preocupación por el aumento de la criminalidad en las principales ciudades, este 15 de noviembre de 2025 se realizó en Valledupar el Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, una cumbre convocada por Asocapitales que reunió a más de 20 alcaldes, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y otras instituciones del Estado.

Allí se evidenció una realidad que preocupa a los mandatarios locales: el 60 % de los delitos del país ocurre en las capitales, territorios que, además de ser el motor productivo, enfrentan dinámicas de violencia cada vez más sofisticadas. Por ello, Nación y territorios definieron una estrategia conjunta para enfrentar los desafíos de la seguridad urbana con mayor coordinación y capacidad operativa.

Cuatro ejes estructuran la estrategia nacional para las ciudades

Tras una agenda técnica y política, el Gobierno y los alcaldes acordaron trabajar de manera articulada en cuatro ejes estratégicos destinados a mejorar la seguridad y fortalecer la respuesta institucional:

1. Articulación operacional más efectiva

Se acordó reforzar los mecanismos de trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, los gobiernos locales y los organismos judiciales. El objetivo es aumentar la contundencia de las operaciones contra estructuras criminales que se mueven en zonas urbanas.

2. Inteligencia e intercambio de información

El ministro Pedro Sánchez anunció la implementación de un protocolo nacional para compartir información sensible entre ciudades y el nivel central. También se ampliarán las capacidades tecnológicas de análisis y anticipación de amenazas.

Sánchez recordó los avances recientes:

“La ofensiva contra el crimen organizado ha crecido 49 % respecto al año pasado y la judicialización de integrantes de grupos criminales subió 18 %. Aun así, necesitamos mayor cooperación local y participación ciudadana”.

3. Reforzamiento de la Fuerza Pública

El Ministerio de Defensa confirmó la incorporación de 20 nuevas unidades operativas distribuidas en distintas regiones. Estas se sumarán al acompañamiento permanente a los PMU y al fortalecimiento del cuerpo auxiliar de Policía.

4. Prevención, inversión y cooperación internacional

Se acordó fortalecer alianzas con organismos multilaterales y agencias internacionales para combatir delitos de alcance global, entre ellos el narcotráfico urbano y la explotación sexual infantil.