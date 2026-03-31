Invima alerta por Electrolit falsificado que circula en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras confirmar la circulación de versiones falsificadas de la bebida rehidratante de la marca Electrolit en Colombia. El producto, catalogado como medicamento de uso común para la rehidratación oral, presenta alteraciones que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.

La advertencia surgió luego de una denuncia que fue verificada por el titular del registro sanitario, LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., que identificó inconsistencias en varios lotes de la presentación de 625 mililitros. Según el reporte oficial, estos productos presentan diferencias frente a la fórmula original autorizada para su comercialización.

Cambios en sabor, color y contenido

De acuerdo con el Invima, los análisis revelaron que algunos lotes presentan alteraciones evidentes en su contenido. Entre los casos detectados, el lote M24N339, que corresponde al sabor maracuyá, ha sido comercializado como fresa-kiwi. De igual manera, el lote M24G354, originalmente de fresa, fue identificado como mora azul, mientras que el M24S323, también de maracuyá, se encontró con sabor a Jamaica.

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Otras inconsistencias incluyen el lote M24T302, que aparece como fresa-kiwi pese a ser originalmente de fresa, y el lote M24T472, en el que además de su versión legítima de uva, circula una falsificada con sabor a ponche de frutas. Estas variaciones evidencian una manipulación del producto.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, advirtió que “se han identificado productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad”, lo que confirma una adulteración que podría generar efectos adversos.

Señales para identificar productos falsificados

El Invima entregó una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan reconocer posibles productos adulterados. Entre las irregularidades detectadas en los envases se encuentran anomalías en los puntos de sellado, tapas con acabados distintos a los originales y sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes.

Además, se han identificado signos como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la impresión de la etiqueta. En algunos casos, el logo se observa borroso o con colores poco definidos, lo que también puede ser una señal de falsificación.

La entidad reiteró que estos productos no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia, ya que se desconoce su composición real y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados.

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Cómo verificar el registro sanitario en Colombia

El Invima recordó que los ciudadanos pueden consultar la autenticidad de un producto a través de su registro sanitario. Para hacerlo, es necesario ubicar el número en el empaque —generalmente identificado como “Reg. San. INVIMA”— e ingresarlo en el portal oficial de la entidad.

En la plataforma, los usuarios pueden realizar una consulta básica con el número de registro o el nombre del producto, así como una búsqueda avanzada seleccionando el tipo de producto o su principio activo. Esta verificación permite confirmar si el producto cuenta con autorización vigente y evitar riesgos para la salud.