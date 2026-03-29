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Medicina Legal descarta muerte de alias 'Iván Mordisco' tras bombardeo

Dom, 29/03/2026 - 07:42
Autoridades identificaron cuatro cuerpos tras el bombardeo y ninguno corresponde al jefe de disidencias.
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Créditos:
EFE/ Ernesto Guzmán

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que alias 'Iván Mordisco', máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, no murió en el bombardeo realizado en Vaupés, como se había especulado en las últimas horas.

De acuerdo con el informe forense, ya fueron identificados cuatro de los seis cuerpos que ingresaron el pasado 28 de marzo, todos hombres vinculados a operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en la región.

Las víctimas identificadas son Orozco Viscue Ehisen Camilo, de 19 años; Valencia Claudia Yaneth, de 26; González Córdoba Angelin Andrea, de 18; y Rincón Becerra Yeiferson José, de 24 años.

Lea también: Cae alias 'Samuel', cabecilla financiero del bloque de 'Mordisco'

Medicina Legal también confirmó que los otros dos cuerpos, correspondientes a mujeres, aún no han podido ser plenamente identificados.

El reporte es clave porque descarta que entre los fallecidos esté Néstor Gregorio Vera, conocido como alias 'Iván Mordisco', uno de los hombres más buscados del país y líder de las disidencias.

El Instituto indicó que continúa el proceso de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares, mientras avanzan las labores forenses con rigor técnico.

La confirmación mantiene abiertas las operaciones contra esta estructura armada, en medio de la incertidumbre que generó el resultado del bombardeo.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Medicina Legal
Iván Mordisco
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