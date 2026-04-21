La historia detrás de los nuevos dueños de Kokoriko

La historia de la comida rápida en Colombia no se entiende sin el nombre de Eduardo Robayo Ferro, empresario que falleció este fin de semana a los 91 años. Su visión convirtió a Kokoriko en un referente nacional y en una marca profundamente conectada con el gusto de los colombianos.

Robayo nació en Chiquinquirá en 1934, en una familia numerosa liderada por Gumercindo, un reconocido talabartero. Desde temprana edad mostró disciplina y capacidad de trabajo: a los 12 años laboraba en fincas y a los 16 recorría regiones como Cauca y Nariño vendiendo herramientas y utensilios.

Su vida personal también estuvo marcada por hechos dolorosos. En 1991, su hermano Antonio fue secuestrado y posteriormente murió el 7 de febrero en el atentado contra el Club El Nogal.

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El nacimiento de una marca icónica

El crecimiento de Kokoriko no fue casual. La cadena apostó por una identidad clara, con colores distintivos y una propuesta centrada en el pollo asado colombiano. Su adobo, cuya receta se mantiene en secreto, similar al caso de Coca-Cola, combinaba sabores tradicionales como cebolla, ajo, comino y hierbas.

Dos innovaciones resultaron determinantes: la exhibición de hornos giratorios visibles al público y la implementación del servicio a domicilio. A esto se sumaron campañas memorables como “soy tu pollo, llévame contigo”, que reforzaron el vínculo con los consumidores.

Antes de consolidar su éxito en el sector avícola, Robayo exploró distintos negocios. En 1954 viajó a Alemania con dos mil dólares para incursionar en la importación de bisutería, una apuesta que resultó acertada. Su habilidad para el marketing le permitió posicionar su negocio en San Victorino como mayorista mediante estrategias visuales innovadoras.