La historia detrás de los nuevos dueños de Kokoriko

La historia de la comida rápida en Colombia no se entiende sin el nombre de Eduardo Robayo Ferro, empresario que falleció este fin de semana a los 91 años. Su visión convirtió a Kokoriko en un referente nacional y en una marca profundamente conectada con el gusto de los colombianos.
Robayo nació en Chiquinquirá en 1934, en una familia numerosa liderada por Gumercindo, un reconocido talabartero. Desde temprana edad mostró disciplina y capacidad de trabajo: a los 12 años laboraba en fincas y a los 16 recorría regiones como Cauca y Nariño vendiendo herramientas y utensilios.
Su vida personal también estuvo marcada por hechos dolorosos. En 1991, su hermano Antonio fue secuestrado y posteriormente murió el 7 de febrero en el atentado contra el Club El Nogal.
Le puede interesar: Las 5 claves para entender la dura carta de Banrep a MinHacienda
El nacimiento de una marca icónica
El crecimiento de Kokoriko no fue casual. La cadena apostó por una identidad clara, con colores distintivos y una propuesta centrada en el pollo asado colombiano. Su adobo, cuya receta se mantiene en secreto, similar al caso de Coca-Cola, combinaba sabores tradicionales como cebolla, ajo, comino y hierbas.
Dos innovaciones resultaron determinantes: la exhibición de hornos giratorios visibles al público y la implementación del servicio a domicilio. A esto se sumaron campañas memorables como “soy tu pollo, llévame contigo”, que reforzaron el vínculo con los consumidores.
Antes de consolidar su éxito en el sector avícola, Robayo exploró distintos negocios. En 1954 viajó a Alemania con dos mil dólares para incursionar en la importación de bisutería, una apuesta que resultó acertada. Su habilidad para el marketing le permitió posicionar su negocio en San Victorino como mayorista mediante estrategias visuales innovadoras.
A lo largo de su trayectoria participó en sectores como banca, construcción, editoriales y arte. Fue cofundador del restaurante Tierra Colombiana junto a Eucario Bermúdez, creó Avicol y tuvo participación en Diners Club, que derivó en la revista y galería Diners. También impulsó el Banco Superior y Granahorrar.
El orden y la limpieza fueron rasgos heredados de su padre, mientras que de su madre, Inés Ferro, adoptó el gusto por la música y la generosidad. Robayo fue amante del arte, admirador de figuras como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Olga de Amaral.
Su interés por la naturaleza se reflejaba en su cabaña en las islas del Rosario, diseñada como un entorno armónico con el paisaje. Incluso en sus últimos años, enfrentando el párkinson, mantuvo su rutina social y su afición por las reuniones y la buena mesa.
El peso de Kokoriko en el mercado actual
La compañía se consolidó como una de las principales cadenas de pollo en Colombia. Según su CEO, Eliseo Herrera, la marca alcanzaba ventas superiores a 1,3 millones de pollos al año. Además, el 27% de los colombianos consume pollo semanalmente y el 47% lo considera esencial en su alimentación.
También le puede interesar: Qué es la “academia de violadores”: los chats que enseñan a drogar y abusar de mujeres
Recientemente, el fondo KKO adquirió la cadena, marcando una nueva etapa tras su paso por el Grupo IGA. Este cambio se da poco después del fallecimiento de su fundador, quien seguía siendo un referente del sector.
El aporte de Eduardo Robayo Ferro va más allá de una marca. Su modelo de negocio ayudó a consolidar la expansión de cadenas en Colombia y a posicionar el pollo como un producto central en la dieta nacional.
Su historia, construida desde el trabajo temprano hasta la diversificación empresarial, deja una huella en el desarrollo económico del país. Ahora, el desafío para Kokoriko será mantenerse vigente sin perder la esencia que la convirtió en un ícono.