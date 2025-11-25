Inicio
Latam Colombia reprograma vuelo Bogotá–Caracas tras alerta de EE.UU.

Mar, 25/11/2025 - 17:40
Latam había cancelado ya los vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas, al igual que Avianca.
Latam Colombia.
Créditos:
EFE.

La aerolínea Latam, la más grande de América Latina, informó este martes que reprogramará para el 2 de diciembre un vuelo previsto para el 26 de noviembre entre Bogotá y Caracas, en un nuevo ajuste ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que desde el viernes pasado ha derivado en la cancelación de vuelos hacia Venezuela.

"Para Latam Airlines Colombia la seguridad es un valor intransable. Es por esto que las medidas adoptadas frente a su operación en Venezuela buscan la protección de sus colaboradores y de todos sus pasajeros", indicó la compañía en un comunicado.

Latam había cancelado ya los vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas, al igual que Avianca, que suspendió desde el sábado sus dos frecuencias diarias hacia Venezuela.

Esto después de que la FAA emitiera un aviso internacional que instó a debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de la actividad militar en la zona."extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe

La advertencia de la FAA señala que las amenazas en la región podrían representar un riesgo para las aeronaves en sobrevuelo, así como en las fases de llegada, salida y en los aeropuertos venezolanos.

En Colombia, esta alerta ya ha afectado a más de 1.500 viajeros, según cifras de la Aeronáutica Civil colombiana.

La advertencia de la FAA se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Donald Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.

