La presencia de Verónica Alcocer en Suecia volvió a generar debate público luego de que el diario sueco Expressen la abordara en una calle del centro de Estocolmo. La primera dama de Colombia, envuelta en cuestionamientos sobre su estilo de vida en Europa, fue sorprendida mientras realizaba compras personales.

El medio intentó consultarle sobre su estancia prolongada en el país nórdico, pero Alcocer respondió brevemente: “No hablo inglés”, evitando así responder preguntas. A su lado se encontraba el empresario Manuel Grau Pujadas, quien intervino para frenar la entrevista y rechazó la solicitud de los periodistas.

Le puede interesar: Petro apela decisión que limita sus alocuciones presidenciales

La compañía de Manuel Grau Pujadas

El comportamiento de Grau Pujadas, señalado de ser cercano a la familia Petro, avivó aún más la controversia. Expressen reportó que el empresario intentó bloquear fotografías colocando su mano sobre la cámara y limitando el acceso del equipo periodístico. Días antes también había sido visto cargando varias maletas que, según el diario, pertenecerían a Alcocer.

Grau ha acompañado a la primera dama en diversos viajes y eventos, e incluso participó en delegaciones oficiales. En 2022 obtuvo la nacionalidad colombiana por orden presidencial, un hecho que sigue generando suspicacias.

El arribo a Suecia y su inclusión en la Lista Clinton

Alcocer llegó a Estocolmo en octubre de 2025, casi al mismo tiempo que su nombre, junto al del presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro Burgos, apareció en la Lista Clinton, una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas como narcotráfico. Esta medida limita el acceso a mercados internacionales y complica transacciones financieras de quienes aparecen en ella.

Mientras en Colombia aumentaba la tensión política y judicial, Alcocer optó por instalarse en Europa.