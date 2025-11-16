La Policía Nacional confirmó este 15 de noviembre la muerte del general (RP) Víctor Alberto Delgado Mallarino a los 96 años, uno de los oficiales más influyentes de la institución durante la década de 1980. Su nombre permanece asociado tanto a importantes procesos de modernización policial como a algunos de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país.

Un legado marcado por modernización y liderazgo institucional

Entre 1983 y 1986, periodo en el que ejerció como director de la Policía Nacional, Delgado Mallarino impulsó transformaciones que la institución continúa catalogando como avances estructurales. Uno de los hitos que se le atribuye es la creación del Servicio Aéreo Policial, una herramienta que fortaleció las capacidades logísticas, de movilidad y de reacción operativa en diversas regiones del país.

La Policía recordó que fue el primer general de tres estrellas dentro de la institución y que su trayectoria lo convirtió en un referente en criminalística, área que ayudó a profesionalizar. Antes de asumir el cargo de director, se desempeñó como subdirector y tuvo participación en la operación Tranquilandia, considerada uno de los primeros golpes de gran impacto contra el narcotráfico.

En su comunicado oficial, la institución lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su “liderazgo visionario”, señalando que sus iniciativas “marcaron un hito en la evolución y modernización de la Policía Nacional”.

Las sombras de su gestión: la toma y retoma del Palacio de Justicia

A pesar de los avances que impulsó en la fuerza pública, la historia del general está inevitablemente ligada a las tragedias de noviembre de 1985: el Holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Su papel en la toma y posterior retoma del Palacio continúa siendo motivo de controversia casi cuatro décadas después.