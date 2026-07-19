La celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores en Colombia, terminó en un hecho de intolerancia luego de que varios transportadores protagonizaran una pelea en plena carretera durante una caravana.

En un video que circula en redes sociales se observa un tractocamión decorado con imágenes y elementos alusivos a la Virgen del Carmen realizando maniobras en zigzag sobre la vía, lo que estuvo a punto de provocar un choque con otro camión. Tras el incidente, varios de los involucrados descendieron de los vehículos y comenzaron una fuerte discusión que terminó en una riña.