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Celebración de la Virgen del Carmen terminó en pelea

Un video muestra el momento en que una discusión entre conductores escaló hasta los golpes durante una caravana en honor a la patrona de los transportadores.
camion
Créditos:
Redes sociales

La celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores en Colombia, terminó en un hecho de intolerancia luego de que varios transportadores protagonizaran una pelea en plena carretera durante una caravana.

En un video que circula en redes sociales se observa un tractocamión decorado con imágenes y elementos alusivos a la Virgen del Carmen realizando maniobras en zigzag sobre la vía, lo que estuvo a punto de provocar un choque con otro camión. Tras el incidente, varios de los involucrados descendieron de los vehículos y comenzaron una fuerte discusión que terminó en una riña.

 

En el video se observa cómo uno de los hombres empuja a otro, quien cae a un costado de la carretera. El hecho desencadenó una pelea en la que participaron varias personas, mientras otros intentaban intervenir.

El video rápidamente se hizo viral y generó rechazo entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que una fecha dedicada a la fe, la protección y la prudencia en las vías terminara marcada por actos de violencia e intolerancia.

Riña
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