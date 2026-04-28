Petro pidió investigar si explosivos en vía Panamericana llegaron de Ecuador

El presidente Gustavo Petro pidió investigar si los explosivos utilizados en un atentado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el Cauca, habrían llegado desde Ecuador. La solicitud fue hecha durante una alocución televisada, luego de un consejo de seguridad realizado en la Casa de Nariño.

El mandatario aseguró que, según información conocida por su Gobierno, los artefactos explosivos empleados en ataques recientes estarían siendo suministrados por estructuras del narcotráfico a los frentes de grupos armados ilegales que operan en esa región del país. En ese contexto, enfatizó la necesidad de establecer la procedencia de estos materiales y las rutas utilizadas para su ingreso.

“Propuse: miren de dónde vienen los explosivos de Cajibío, matando población civil. Terrorismo”, afirmó Petro durante su intervención, en la que insistió en que estos hechos no solo afectan a la fuerza pública, sino también a comunidades civiles.

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El jefe de Estado planteó además que detrás de estas acciones no estaría únicamente un cabecilla insurgente, sino una estructura más amplia que denominó la “Junta del Narcotráfico”. Según explicó, esta red sería la que coordina y da órdenes a distintos grupos armados ilegales en el país. En ese sentido, cuestionó que se atribuya el liderazgo exclusivamente a alias 'Iván Mordisco', al considerar que existe una organización criminal de mayor alcance.

Petro señaló que organizaciones como el Clan del Golfo, así como disidencias armadas en el Cauca y el Guaviare, responderían a esa estructura, lo que, a su juicio, explicaría posibles intentos de sabotaje electoral. “No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones”, sostuvo.

En su intervención, el mandatario también se refirió a la dinámica del narcotráfico en la región y aseguró que Colombia ha fortalecido sus capacidades de control e interdicción, lo que habría llevado a un desplazamiento de rutas hacia puertos ecuatorianos. De acuerdo con Petro, esto se debe a mayores niveles de vigilancia en puertos nacionales y operaciones de inteligencia en alta mar.

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El presidente indicó que, en lo corrido de su Gobierno, se han incautado cerca de 3.300 toneladas de cocaína, cifra que calificó como un récord. Asimismo, destacó la cooperación internacional que ha permitido capturas de presuntos implicados en redes de narcotráfico en escenarios como Dubái.

En el ámbito judicial, Petro reveló que la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia presentada contra alias 'Iván Mordisco' y abrió una investigación preliminar por presuntos delitos de lesa humanidad. Agregó que solicitó extender estas indagaciones a otros cabecillas de estructuras que operan en el Cauca.

Finalmente, el mandatario defendió los avances de su Gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos. Señaló que, con corte a diciembre de 2025, se registraron 258.144 hectáreas de cultivos de coca, con una reducción neta de 4.000 hectáreas gracias a programas de sustitución voluntaria. Según dijo, este enfoque ha permitido sustituir 39.000 hectáreas, lo que representa un avance en la estrategia para debilitar las economías ilegales.