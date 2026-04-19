¿Qué es la viruela símica (mpox clado Ib)? Confirman primer caso en Colombia

Las autoridades sanitarias confirmaron el 18 de abril de 2026 el primer caso de viruela símica (mpox) del clado Ib en Colombia. El diagnóstico se realizó en el departamento de Antioquia mediante técnicas avanzadas de biología molecular.

Este hallazgo marca un cambio importante en el comportamiento de la enfermedad en el país, ya que hasta ahora los casos detectados correspondían al clado II, considerado menos transmisible. La llegada del clado Ib ocurre en un contexto de alerta global, luego de que esta variante fuera declarada como una emergencia de salud pública internacional por su rápida propagación.

¿Qué es la viruela símica o mpox?

La viruela símica, también conocida como mpox, es una enfermedad causada por un virus del género Orthopoxvirus. Se trata de una zoonosis, es decir, puede transmitirse de animales a humanos, pero también entre personas.

El contagio ocurre principalmente por contacto cercano con una persona infectada, incluyendo el contacto con lesiones en la piel, fluidos corporales o superficies contaminadas. En los brotes recientes, también se ha identificado la transmisión en contextos de contacto estrecho, incluidas relaciones sexuales.

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¿Por qué preocupa el clado Ib?

De acuerdo con estudios científicos, el clado Ib presenta una mayor capacidad de transmisión en comparación con variantes anteriores. Además, podría estar asociado a cuadros más graves de la enfermedad.

Esta variante se propaga con mayor rapidez y puede afectar con más severidad a poblaciones vulnerables como niños, personas con sistemas inmunológicos debilitados y trabajadores del sector salud.

Síntomas de la viruela símica: qué señales tener en cuenta

El periodo de incubación del virus puede ser de hasta tres semanas. Los síntomas suelen aparecer progresivamente y durar entre 7 y 14 días.

Los principales signos incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza

Inflamación de ganglios linfáticos

Erupciones en la piel que evolucionan en diferentes etapas

En algunos casos, la enfermedad puede generar complicaciones como infecciones secundarias, neumonía o problemas neurológicos, por lo que es clave consultar a un médico ante la aparición de síntomas.

¿Cómo se detecta y qué hacer ante un posible caso?

El diagnóstico de mpox se realiza mediante pruebas como la PCR en tiempo real, análisis serológicos y nuevas tecnologías de laboratorio.

Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud ante síntomas sospechosos y evitar el contacto cercano con otras personas hasta tener un diagnóstico claro.

Entre las principales medidas de prevención están:

Lavado frecuente de manos

Evitar contacto con personas con lesiones visibles

No compartir objetos personales

Mantener medidas de higiene en espacios comunes

Respuesta sanitaria y medidas en Colombia

Tras la confirmación del caso, las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos. También se mantienen estrategias como la vacunación en grupos de riesgo, el uso de equipos de protección por parte del personal de salud y campañas informativas para la ciudadanía.

Expertos señalan que la experiencia adquirida durante la pandemia ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos.

Un llamado a la prevención

La confirmación del clado Ib en Colombia refuerza la importancia de la información oportuna y el autocuidado. Las autoridades insisten en que reconocer los síntomas y actuar a tiempo puede ayudar a frenar la propagación del virus y proteger a las poblaciones más vulnerables.