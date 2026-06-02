¿Quién es Tatiana Céspedes, esposa de José Manuel Restrepo?

Tatiana Céspedes no llegó a la vida pública por buscar protagonismo. Su historia ha estado marcada por decisiones silenciosas: formar una familia, construir su propia carrera como abogada, servir desde la fe y acompañar durante casi tres décadas a José Manuel Restrepo, hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de La Espriella.

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial, Tatiana ha construido una trayectoria propia que combina el ejercicio profesional, el trabajo social y una profunda dedicación a su familia. Quienes la conocen destacan que esos tres elementos han sido el eje de una vida que ha transcurrido lejos de los reflectores, pero cerca de las causas que considera importantes.

Una historia de amor que comenzó con un encuentro inesperado

La historia de Tatiana y José Manuel comenzó gracias a una amiga de la universidad de ella, quien decidió presentarlos cuando él acababa de regresar de Londres.

Lo que parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en el inicio de una relación que ambos recuerdan como un verdadero amor a primera vista.

Después de cuatro años de noviazgo decidieron casarse. Hoy, tras 25 años de matrimonio, siguen construyendo una historia basada en el respeto, la confianza y una visión compartida sobre la familia.

Con el paso de los años llegaron sus tres hijos: Julián, Alejandro y María, quienes se convirtieron en el centro de su proyecto de vida.

La decisión de ser mamá sin renunciar a su desarrollo profesional

Cuando iniciaron su vida en pareja, Tatiana y José Manuel tomaron una decisión que marcaría el rumbo de su hogar.

Ambos querían que sus hijos crecieran acompañados de cerca por sus padres. Por eso, mientras José Manuel consolidaba su carrera profesional, Tatiana decidió abrir su propia oficina de abogados.

La apuesta le permitió mantener su desarrollo profesional sin sacrificar el tiempo que deseaba dedicar a la crianza de sus hijos.

Para ella, ambas facetas siempre han sido compatibles. Su vocación, asegura, ha sido ser mamá, sin dejar de lado sus metas personales y profesionales.

Actualmente dirige una firma especializada en temas de propiedad industrial y registros marcarios, desde donde asesora a empresas y emprendedores en la protección de sus proyectos y activos intangibles.

Una vida guiada por la fe

La fe ocupa un lugar central en la vida de Tatiana y José Manuel.

Durante años han sido miembros activos de la Iglesia Católica y han participado en diferentes espacios de evangelización, formación y servicio.

Además de su compromiso con la comunidad católica, ambos han realizado labores misioneras y han defendido públicamente principios relacionados con la protección de la vida y la dignidad humana.

Lea también: José Manuel Restrepo: el exministro que aspira a la Vicepresidencia

Para ellos, la fe no es únicamente una práctica religiosa, sino una forma de entender el servicio y el compromiso con los demás.

Su trabajo con niños y mujeres vulnerables

Más allá de su profesión, Tatiana ha dedicado una parte importante de su tiempo a iniciativas sociales.

Ha trabajado con CRAN, organización enfocada en acompañar procesos relacionados con niños en adopción y fortalecimiento familiar.

También participa en Dejamos Huellas, una fundación que desarrolla proyectos con mujeres del barrio Santa Fe, en Bogotá, promoviendo oportunidades de acompañamiento y transformación para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Su trabajo en estas organizaciones responde a una convicción que ha mantenido durante años: generar oportunidades para quienes enfrentan situaciones difíciles y necesitan apoyo para salir adelante.

El dolor que transformó en una causa

Uno de los momentos más difíciles para Tatiana Céspedes y su familia fue el asesinato de su sobrina Ana María Serrano en México.

La joven perdió la vida a manos de su exnovio en un caso que generó conmoción y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia contra las mujeres.

Ana María era hija de la hermana de Tatiana, por lo que el impacto emocional fue profundo para toda la familia.

Vea también: Sobrina de exministro de Iván Duque fue víctima de feminicidio en México

A partir de esa tragedia, Tatiana ha acompañado las iniciativas impulsadas por su hermana para promover la educación, la prevención de la violencia basada en género y la construcción de relaciones sanas entre los jóvenes.

Se trata de una labor que busca convertir el dolor en una oportunidad para generar conciencia y proteger a otras mujeres.

La mujer detrás de José Manuel Restrepo

Aunque hoy muchos colombianos la conocen como la esposa de José Manuel Restrepo, la historia de Tatiana Céspedes va mucho más allá de ese rol.

Es una abogada que construyó su propio camino profesional, una madre que decidió poner a su familia en el centro de su proyecto de vida y una mujer comprometida con causas sociales relacionadas con la niñez, las mujeres y la defensa de la vida.

Mientras la campaña presidencial avanza y el nombre de su esposo ocupa espacios en el debate público, ella continúa enfocada en lo que ha definido gran parte de su historia: su familia, su trabajo, su fe y el servicio a los demás.

Porque detrás de cada figura pública también existen historias que se construyen desde la cotidianidad. Y la de Tatiana Céspedes es, ante todo, una historia de amor, familia y propósito.