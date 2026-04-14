Ratifican suspensión del decreto que aumentaba el salario mínimo

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, dejó en firme la suspensión del decreto que aumentó en 23,7 % el salario mínimo fijado en diciembre por el presidente Gustavo Petro, aunque la decisión no tiene efectos prácticos porque el mandatario confirmó ese incremento en un nuevo decreto expedido en febrero.

La decisión de este martes del Consejo de Estado responde a un recurso que buscaba revocar la medida adoptada por ese tribunal en febrero, cuando suspendió provisionalmente el decreto inicial y ordenó al Gobierno expedir uno nuevo con sustento técnico.



En cumplimiento de esa orden, el presidente Petro firmó días después un nuevo decreto en el que mantuvo el aumento del 23,7 %, el mismo que había fijado en diciembre de 2025 tras el fracaso de la negociación entre el Gobierno, empresarios y sindicatos.



El incremento, con el que el Ejecutivo estableció un "salario mínimo vital" de dos millones de pesos mensuales (unos 557 dólares de hoy) con auxilio de transporte incluido, fue defendido por el mandatario como una medida sustentada en estudios sobre productividad, salario relativo y costo de vida, en línea con lo exigido por el alto tribunal.



Tras conocerse la decisión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el aumento "sigue en firme" y que el fallo no afecta el decreto expedido en febrero.



El funcionario agregó que, en consecuencia, el incremento transitorio del salario mínimo continúa vigente mientras se adopta una decisión de fondo y defendió que el Gobierno actuó dentro del marco legal al acatar la orden judicial.

"La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente Gustavo Petro el pasado 19 de febrero de 2026", escribió el ministro en X .



Los críticos del aumento del 23,7 % del salario mínimo argumentan que tendrá impacto en la inflación y el empleo, lo que ha sido desmentido por el Gobierno.