Inicio
Colombia

Rescatan a 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia

Dom, 23/11/2025 - 16:04
Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.
Operación en Colombia rescata a 17 menores de edad.
Créditos:
Migración Colombia.

Al menos 17 menores de edad de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en poder de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, fueron rescatados en Yarumal, en el noroeste de Colombia, informó este domingo Migración Colombia.

El operativo fue realizado por el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de Yarumal y permitió verificar la "situación migratoria de 26 personas, entre ellas 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla vigente de Interpol".

Esa circular se emite para alertar la desaparición de personas, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro, explicó la autoridad migratoria de Colombia en un comunicado.

Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.

Migración Colombia recordó que existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por "presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil".

Asimismo, hay indicios de que "podrían intentar establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa".

"La prioridad es garantizar la protección de los menores de edad", dijo la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, citada en un comunicado de su despacho.

Igualmente, dijo que Migración Colombia, el Gaula Militar del Ejército, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía trabajan conjuntamente para "esclarecer plenamente la situación de los menores involucrados, verificar que no hayan sido víctimas de abuso y descartar cualquier indicio relacionado con trata de personas". 

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Antioquia
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
María Margarita Guerra, nueva gobernadora del Magdalena
María Margarita Guerra.
María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, obtuvo una contundente victoria y continuará la línea política del movimiento de Carlos Caicedo tras 18 años de dominio en el Magdalena.
Colombia
Rescatan a 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia
Operación en Colombia rescata a 17 menores de edad.
Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.
Regiones
Capturaron a hombre en Cocorná por abusar de dos hermanas menores de edad
La captura se realizó el 18 de noviembre.
Un hombre de 24 años fue detenido en Cocorná tras reincidir en abuso sexual contra otra hermana menor. La Fiscalía reactivó un caso previo y confirmó una condena de 18 años.
Colombia
Petro niega apoyo a Maduro y rechaza una eventual invasión de EE.UU.
Presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro reafirmó que no respalda al gobierno de Maduro ni una invasión de EE. UU., mientras una polémica declaración de la canciller reabrió el debate sobre una salida negociada.
Kien Opina
Alejandro Toro
Dom, 23/11/2025 - 12:18
Cómo China está ganado la carrera de la IA
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 22/11/2025 - 12:25
Hipócritas
Cristina Plazas Michelsen
Juan Restrepo
Sáb, 22/11/2025 - 12:17
España, 50 años después de Franco
Juan Restrepo
Jhon Jairo Armesto
Sáb, 22/11/2025 - 12:10
15 años de Kien y Ke en la Casa Republicana:
Jhon Jairo Armesto