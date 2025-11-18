UPB gana Xilópalo 2025 con crónica de mujeres cacaoteras

El 18 de noviembre de 2025, la séptima edición del prestigioso Premio Xilópalo reconoció la excelencia en el periodismo digital. En la categoría de Periodismo Universitario, el máximo galardón fue para la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

El trabajo ganador, titulado "Las mujeres y el renacer de la tierra cacaotera", fue realizado por las estudiantes María Margarita Castellanos Caicedo, María Alejandra Mesa Munévar y María Claudia Pinzón Sánchez. La crónica destaca el papel fundamental de las mujeres campesinas en la transformación de San Vicente de Chucurí, Santander, un territorio marcado por el conflicto y revitalizado por el cultivo del cacao.

En segundo lugar quedó "Trastorno de un Estado sin dinero" de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y en tercer lugar "Pájaros en el olvido" de El Punto, trabajos que también merecen un gran reconocimiento.

Las Mujeres y el Renacer de la Tierra Cacaotera

La crónica ganadora se centra en la labor indispensable de la mujer campesina en San Vicente de Chucurí, un municipio que tuvo un pasado oscuro debido al conflicto armado (incluyendo la guerra bipartidista y la aparición de grupos ilegales como el ELN).

El trabajo narra cómo, con perseverancia y valentía, las mujeres chucureñas lograron hacer frente a la violencia. El cacao se convirtió en el agente de superación y resurgimiento, transformando sus dolores en la riqueza agrícola que hoy es reconocida a nivel global.

San Vicente de Chucurí: Cuna del Cacao Mundial

Este municipio santandereano posee una extensión de 1.195,41 km² y se ubica estratégicamente a 693 m.s.n.m., un ambiente predilecto para el cultivo del cacao. Sus 35 veredas están dedicadas principalmente a la agricultura, pero el cacao se ha consolidado como el fruto insignia, permitiéndole competir con grandes productores a nivel mundial.