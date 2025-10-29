Inicio
Se confirma salida de Rafael Dudamel del Deportivo Pereira

Mié, 29/10/2025 - 13:58
¿El Deportivo Pereira está en crisis? El club reciente confirmó la salida de Rafael Dudamel como su director técnico.
Rafael Dudamel sale del Deportivo Pereira
Las malas noticias no cesan en el Deportivo Pereira. A la huelga del plantel profesional por falta de pagos y las recientes amenazas de algunos hinchas hacia los directivos, se suma ahora la renuncia del técnico Rafael Dudamel, quien decidió dar un paso al costado en medio de la turbulencia institucional que atraviesa el club.

El equipo pereirano confirmó la noticia a través de un comunicado oficial:

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que, a partir de la fecha, el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional”, expresó la entidad.

El comunicado también incluyó un mensaje de agradecimiento:

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo. Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos

Una salida en medio del caos

Dudamel, quien tenía contrato hasta 2026, no había dirigido los dos últimos partidos debido a la huelga de los futbolistas profesionales, que reclaman el pago de salarios atrasados. En esos encuentros, el Pereira debió recurrir a jugadores Sub-20: Germán Correa asumió la dirección técnica en la derrota 5-1 ante Águilas Doradas, mientras que Cristian Galíndez estuvo al mando en el 4-0 en contra frente a Deportivo Pasto.

Durante su gestión, el entrenador venezolano dirigió 30 partidos, con un balance de 10 victorias, 12 empates y 8 derrotas, sumando 42 puntos de 90 posibles. Su equipo marcó 44 goles y recibió 38.

¿Qué sigue para el Pereira?

El panorama en la Liga BetPlay tampoco ofrece consuelo: Deportivo Pereira ocupa actualmente el puesto 16 de la tabla con 18 puntos, producto de cuatro triunfos, seis empates y ocho caídas. Con estos números, el conjunto matecaña ya se encuentra eliminado del torneo.

Su próximo compromiso está programado para el sábado 1 de noviembre a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, aunque aún es incierto si contará con la presencia del plantel profesional o si volverán a presentarse los juveniles.

Fútbol profesional colombiano
