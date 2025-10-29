Se confirma salida de Rafael Dudamel del Deportivo Pereira

El comunicado también incluyó un mensaje de agradecimiento:

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo. Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos

Una salida en medio del caos

Dudamel, quien tenía contrato hasta 2026, no había dirigido los dos últimos partidos debido a la huelga de los futbolistas profesionales, que reclaman el pago de salarios atrasados. En esos encuentros, el Pereira debió recurrir a jugadores Sub-20: Germán Correa asumió la dirección técnica en la derrota 5-1 ante Águilas Doradas, mientras que Cristian Galíndez estuvo al mando en el 4-0 en contra frente a Deportivo Pasto.

Durante su gestión, el entrenador venezolano dirigió 30 partidos, con un balance de 10 victorias, 12 empates y 8 derrotas, sumando 42 puntos de 90 posibles. Su equipo marcó 44 goles y recibió 38.

¿Qué sigue para el Pereira?

El panorama en la Liga BetPlay tampoco ofrece consuelo: Deportivo Pereira ocupa actualmente el puesto 16 de la tabla con 18 puntos, producto de cuatro triunfos, seis empates y ocho caídas. Con estos números, el conjunto matecaña ya se encuentra eliminado del torneo.

Su próximo compromiso está programado para el sábado 1 de noviembre a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, aunque aún es incierto si contará con la presencia del plantel profesional o si volverán a presentarse los juveniles.