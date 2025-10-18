A través de su cuenta de Instagram, la actriz Adriana Romero realizó una denuncia pública contra una reconocida agencia de casting en Colombia por el presunto maltrato hacia su madre, la emblemática actriz Judy Henríquez. Según Romero, la agencia negó a Henríquez la posibilidad de presentarse a un casting, argumentando que por su edad no era apta para participar en el proyecto.

“A mi madre, la reconocida actriz Judy Henríquez, una agencia de casting la trató como vejete, diciendo que ya no querían que ni siquiera pudiera audicionar”, expresó Romero en su publicación.

¿Qué ocurrió con Judy Henríquez?

Adriana Romero, recordada por su participación en producciones como La saga, negocio de familia y La ley del corazón, relató con molestia cómo se enteró del comentario ofensivo. Según explicó, escuchó de manera accidental a miembros de la agencia decir:

“No me vayan a traer ese vejete que seguramente no es capaz de aprenderse ni una línea y va a retrasar las grabaciones”.

Visiblemente afectada, Romero se preguntó cómo serán tratadas otras actrices y actores si ese es el comportamiento hacia una figura como Judy Henríquez, quien ha dedicado toda su vida a la actuación y es considerada una de las artistas más queridas de Colombia.