Blessd y la creadora de contenido Manuela QM volvieron a acaparar la atención en redes sociales tras la publicación de una fotografía que muchos interpretan como una señal de reconciliación.

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La imagen, compartida por el mismo reguetonero, muestra a la pareja tomada de la mano durante una noche clave en su carrera: su multitudinario concierto en el Estadio Atanasio Girardot. En la escena, la joven aparece sonriente y con su embarazo visible, un detalle que intensificó las reacciones de los seguidores.

Una aparición inesperada que sorprendió a los fans

La presencia de Manuela QM en un evento de tal magnitud no pasó desapercibida. Tras semanas de rumores sobre un posible distanciamiento, muchos usuarios no esperaban verla acompañando al artista en uno de los momentos más importantes de su carrera.

La fotografía se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios que apuntaban a un posible reencuentro sentimental. Para los fanáticos, el gesto de aparecer juntos en público fue interpretado como una muestra de apoyo mutuo y cercanía.

Los rumores de una posible ruptura fueron evidentes cuando se dejaron de seguir en redes. Pero el "bendito" compartió un mensaje diciendo: "No estoy tan Blessed sin Manuela", además aclaró que su primogénito se llamará Caleb.