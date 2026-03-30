Blessd y la creadora de contenido Manuela QM volvieron a acaparar la atención en redes sociales tras la publicación de una fotografía que muchos interpretan como una señal de reconciliación.
La imagen, compartida por el mismo reguetonero, muestra a la pareja tomada de la mano durante una noche clave en su carrera: su multitudinario concierto en el Estadio Atanasio Girardot. En la escena, la joven aparece sonriente y con su embarazo visible, un detalle que intensificó las reacciones de los seguidores.
Una aparición inesperada que sorprendió a los fans
La presencia de Manuela QM en un evento de tal magnitud no pasó desapercibida. Tras semanas de rumores sobre un posible distanciamiento, muchos usuarios no esperaban verla acompañando al artista en uno de los momentos más importantes de su carrera.
La fotografía se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios que apuntaban a un posible reencuentro sentimental. Para los fanáticos, el gesto de aparecer juntos en público fue interpretado como una muestra de apoyo mutuo y cercanía.
Los rumores de una posible ruptura fueron evidentes cuando se dejaron de seguir en redes. Pero el "bendito" compartió un mensaje diciendo: "No estoy tan Blessed sin Manuela", además aclaró que su primogénito se llamará Caleb.
Rumores de crisis y versiones cruzadas
En las últimas semanas, la relación entre Blessd y Manuela QM había estado rodeada de especulaciones. La ausencia de publicaciones conjuntas y la falta de interacción en redes sociales alimentaron teorías sobre una ruptura.
A esto se sumaron comentarios sobre presuntas infidelidades, lo que aumentó el interés mediático en la pareja. Sin embargo, días antes del concierto, el antioqueño abordó la situación en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol.
Durante la conversación, Blessd negó los rumores de infidelidad y explicó que algunas de sus acciones en redes fueron malinterpretadas. “Comparto contenido de personas que usan mi música, es parte de mi promoción”, señaló.
Además, se refirió a Manuela QM como una “mujer importante” en su vida, aunque evitó confirmar el estado actual de su relación.
El embarazo, un vínculo que mantiene la atención
Otro elemento clave en esta historia es el embarazo de Manuela QM, anunciado en enero. La noticia generó gran expectativa entre los seguidores del cantante, quien incluso ha dedicado mensajes emotivos a su futuro hijo durante sus presentaciones.
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La reciente fotografía, en la que ambos aparecen unidos, ha sido vista como una señal de respaldo en esta nueva etapa personal.