Margarita Rosa de Francisco volvió a ubicarse en el centro del debate en redes sociales. Conocida tanto por su trayectoria en el cine y la televisión como por su respaldo abierto al gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una nueva controversia al reaccionar a una fotografía reciente del mandatario.

El episodio se originó el pasado 24 de diciembre, cuando el presidente Petro encabezó un almuerzo navideño en la Casa de Nariño con habitantes de calle, en una jornada simbólica que llevó el lema “los últimos serán los primeros”. Durante el evento, ministros del gabinete sirvieron la comida a los invitados, en un gesto que buscó resaltar el enfoque social del Gobierno.

En medio de la actividad, el jefe de Estado llamó la atención al lucir una prenda diseñada por los propios habitantes de calle, un atuendo con bordados florales que, según se explicó, hacía parte de una iniciativa de inclusión y dignificación. Posteriormente, Petro compartió una fotografía frente al espejo en la que mostró el diseño, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Fue allí donde Margarita Rosa de Francisco intervino con un comentario que no pasó desapercibido: calificó al presidente como “sexy”, una expresión que generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Para muchos usuarios, el mensaje fue visto como una provocación innecesaria, mientras que otros lo interpretaron como una muestra más del respaldo de la actriz al mandatario.