Margarita Rosa de Francisco volvió a ubicarse en el centro del debate en redes sociales. Conocida tanto por su trayectoria en el cine y la televisión como por su respaldo abierto al gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una nueva controversia al reaccionar a una fotografía reciente del mandatario.
- Lea también: Gabriela Tafur está de luto, ¿qué le pasó?
El episodio se originó el pasado 24 de diciembre, cuando el presidente Petro encabezó un almuerzo navideño en la Casa de Nariño con habitantes de calle, en una jornada simbólica que llevó el lema “los últimos serán los primeros”. Durante el evento, ministros del gabinete sirvieron la comida a los invitados, en un gesto que buscó resaltar el enfoque social del Gobierno.
En medio de la actividad, el jefe de Estado llamó la atención al lucir una prenda diseñada por los propios habitantes de calle, un atuendo con bordados florales que, según se explicó, hacía parte de una iniciativa de inclusión y dignificación. Posteriormente, Petro compartió una fotografía frente al espejo en la que mostró el diseño, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Fue allí donde Margarita Rosa de Francisco intervino con un comentario que no pasó desapercibido: calificó al presidente como “sexy”, una expresión que generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Para muchos usuarios, el mensaje fue visto como una provocación innecesaria, mientras que otros lo interpretaron como una muestra más del respaldo de la actriz al mandatario.
Entre las respuestas más comentadas estuvo la de la periodista Darcy Quinn, quien cuestionó el comentario con ironía al escribir: “Porque necesitas gafas urgentemente”. Su reacción avivó aún más el debate digital, sumando voces que discutieron no solo la opinión de Margarita Rosa, sino también el tono y el alcance de este tipo de mensajes en figuras públicas.
Otras reacciones a la caleña fueron estas: "Está a tres Doritos de que a usted le digan Bluyín", "Jajajajaja Margarita siendo ella. Disfruta picando a muchos. Jajajaja", "Porque no es solo ropa. Es el mensaje detrás de usarla", "Por la misma razón que Isabel Zuleta te pareció hermosa", "Porque te pagan para que te parezca así", "Normal, el Brayan y la Hasbleidys siempre se atraen, es física cuántica", entre otros.