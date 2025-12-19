Chris Evans vuelve como Capitán América en Avengers: Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para uno de sus regresos más esperados. Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers, el icónico Capitán América, en la película ‘Avengers: Doomsday’, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026. La noticia fue confirmada tras la exhibición del primer tráiler en funciones de cine de ‘Avatar: Fire & Ash’, según informó Variety.

Le puede interesar: Daniela Ospina salió a defender a David Ospina ¿qué pasó?

Un tráiler cargado de nostalgia

El adelanto, que posteriormente fue filtrado en internet, muestra a Steve Rogers en una faceta inédita: retirado de la acción y convertido en padre de un bebé recién nacido. En una de las escenas más comentadas, el personaje observa con nostalgia su traje del Capitán América, mientras una frase en pantalla confirma su retorno: «Steve Rogers regresará para ‘Vengadores: Doomsday’».

Esta aparición marca el regreso oficial de Rogers al cine, luego de su despedida en ‘Avengers: Endgame’ (2019), la misma película en la que el público presenció la muerte de Iron Man, uno de los momentos más emotivos de la saga.

El legado del escudo y el nuevo Capitán América

En la historia del UCM, Steve Rogers cede su escudo rojo y blanco a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien deja atrás su identidad como Falcon para asumir el manto del nuevo Capitán América. Mackie protagonizó en 2025 la película ‘Captain America: Brave New World’, donde asumió por primera vez el rol principal del vengador.

En esa cinta, el actor estuvo acompañado por Danny Ramírez, quien dio vida a Joaquín Torres, consolidando una nueva etapa para el personaje dentro de la franquicia.