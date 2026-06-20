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Abelardo de la Espriella asegura que tuvo llamada con Yeison Jiménez antes de morir

Sáb, 20/06/2026 - 08:26
Abelardo de la Espriella aseguró haber conversado con Yeison Jiménez un mes antes de su trágico accidente.
Abelardo de la Espriella
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Abelardo de la Espriella

La relación entre la música popular y la política volvió a generar conversación en el país. Esta vez, un encuentro entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y varios reconocidos artistas del género dejó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Lo que comenzó como una jornada de respaldo político por parte de figuras de la música popular terminó marcado por el recuerdo de Yeison Jiménez. Durante el evento, el abogado compartió una revelación que llamó la atención de los asistentes y de miles de usuarios en plataformas digitales.

La conversación que habría sostenido con Yeison Jiménez antes de su muerte

En medio del encuentro, Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante. Allí, según quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales, el candidato aseguró que habló con Yeison Jiménez aproximadamente un mes antes del accidente que acabó con la vida del artista.

De acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, durante ese diálogo el intérprete le habría manifestado su simpatía y respaldo político. La afirmación generó reacciones inmediatas debido al significado que Yeison Jiménez sigue teniendo para el público de la música popular colombiana.

El momento fue especialmente emotivo al producirse frente a Sonia Restrepo, quien escuchó atentamente las palabras del candidato mientras varios asistentes recordaban el legado musical del cantante.

Artistas de música popular respaldaron la candidatura

El evento reunió a varias figuras destacadas del género popular, entre ellas Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate, quienes participaron en la actividad de apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Uno de los momentos más comentados fue la adaptación de la canción “MLP”, uno de los éxitos más reconocidos de Yeison Jiménez, cuya letra fue modificada por algunos artistas para expresar respaldo a la candidatura del abogado.

La iniciativa generó opiniones divididas entre seguidores de la música popular, especialmente por el uso de una canción asociada al legado artístico del fallecido intérprete en un contexto político.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella para la industria musical

Durante su intervención, el cordobés agradeció el respaldo de los artistas y aprovechó el espacio para presentar algunas de sus propuestas dirigidas al sector cultural y musical del país.

Entre los temas mencionados estuvieron el fortalecimiento de la protección de los derechos de autor, el impulso a la industria del entretenimiento y la creación de mejores condiciones para que músicos y compositores puedan vivir de su trabajo de manera sostenible.

Según expresó el candidato, el objetivo es brindar mayores garantías a quienes hacen parte de una industria que genera empleo, identidad cultural y desarrollo económico en diferentes regiones de Colombia.

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