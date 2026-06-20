La relación entre la música popular y la política volvió a generar conversación en el país. Esta vez, un encuentro entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y varios reconocidos artistas del género dejó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Lo que comenzó como una jornada de respaldo político por parte de figuras de la música popular terminó marcado por el recuerdo de Yeison Jiménez. Durante el evento, el abogado compartió una revelación que llamó la atención de los asistentes y de miles de usuarios en plataformas digitales.

La conversación que habría sostenido con Yeison Jiménez antes de su muerte

En medio del encuentro, Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante. Allí, según quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales, el candidato aseguró que habló con Yeison Jiménez aproximadamente un mes antes del accidente que acabó con la vida del artista.

De acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, durante ese diálogo el intérprete le habría manifestado su simpatía y respaldo político. La afirmación generó reacciones inmediatas debido al significado que Yeison Jiménez sigue teniendo para el público de la música popular colombiana.