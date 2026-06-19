El mensaje de Karol G para las elecciones de este 21 de junio

Karol G volvió a usar sus redes sociales para referirse a un tema que trasciende la música. La cantante paisa compartió un mensaje dirigido a los colombianos antes de la segunda vuelta presidencial, jornada en la que se definirá el próximo presidente del país.
La artista, reconocida mundialmente como una de las figuras más importantes de la música latina, no manifestó apoyo público por ningún candidato. En cambio, hizo un llamado a la participación ciudadana, la información y el respeto por las opiniones diferentes.
Karol G habló sobre las elecciones en Colombia
El mensaje de Karol G se conoció a pocos días de la segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 21 de junio de 2026. En esta jornada, los colombianos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
En sus historias de Instagram, la intérprete de música urbana invitó a sus seguidores a ejercer el derecho al voto y recordó la importancia de participar en las decisiones democráticas del país.
“Este 21 de JUNIO, los Colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos? ¡Alguien más termina decidiendo por nosotros! La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación", expresó.
“Las consecuencias duran años”
Karol G también insistió en que votar requiere información, análisis y responsabilidad. Su mensaje llegó en medio de un ambiente político marcado por la polarización y por el interés de muchos ciudadanos en conocer la postura de figuras públicas frente a la elección.
“Infórmate, escucha, lee, analiza.Antes de votar, entiende por qué lo haces, las elecciones duran un día y las consecuencias duran años así que tomate tu decisión muy en serio. Vota con información, con libertad... Vota con CONCIENCIA y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor a votar pues!”.
Con estas palabras, la artista puso el foco en el voto informado y en la necesidad de mantener el respeto en medio de la diferencia política.
El pronunciamiento de Karol G generó conversación por el alcance que tiene la cantante dentro y fuera de Colombia. La artista paisa se ha consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes de la música latina, con giras internacionales, récords en plataformas y una comunidad global de seguidores.