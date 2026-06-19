El mensaje de Karol G para las elecciones de este 21 de junio

Karol G volvió a usar sus redes sociales para referirse a un tema que trasciende la música. La cantante paisa compartió un mensaje dirigido a los colombianos antes de la segunda vuelta presidencial, jornada en la que se definirá el próximo presidente del país.

La artista, reconocida mundialmente como una de las figuras más importantes de la música latina, no manifestó apoyo público por ningún candidato. En cambio, hizo un llamado a la participación ciudadana, la información y el respeto por las opiniones diferentes.

Karol G habló sobre las elecciones en Colombia

El mensaje de Karol G se conoció a pocos días de la segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 21 de junio de 2026. En esta jornada, los colombianos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En sus historias de Instagram, la intérprete de música urbana invitó a sus seguidores a ejercer el derecho al voto y recordó la importancia de participar en las decisiones democráticas del país.

“Este 21 de JUNIO, los Colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos? ¡Alguien más termina decidiendo por nosotros! La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación", expresó.