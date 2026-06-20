Dua Lipa comparte las primeras fotos de su boda en Sicilia

La espera terminó. Después de semanas de especulaciones y expectativa entre sus millones de seguidores, Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con el actor Callum Turner, celebrada en una lujosa ceremonia en Sicilia que reunió romance, moda y glamour en un mismo escenario.

La cantante británica publicó este sábado una serie de fotografías acompañadas de un breve mensaje: "Mr. and Mrs.", confirmando así uno de los matrimonios más comentados del año en el mundo del entretenimiento.

Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia

La pareja eligió Villa Valguarnera, una histórica mansión del siglo XVIII ubicada en Palermo, Sicilia, para celebrar su matrimonio. El exclusivo lugar sirvió como escenario para una ceremonia al aire libre rodeada de elegancia y detalles cuidadosamente seleccionados.

Las imágenes oficiales, capturadas por el reconocido fotógrafo David Sims, muestran a los recién casados disfrutando de su gran día en un ambiente sofisticado y romántico.

La boda llega en uno de los mejores momentos para ambos artistas. Mientras Dua continúa consolidándose como una de las estrellas más influyentes de la música internacional, Turner sigue ganando reconocimiento en Hollywood e incluso ha sido mencionado entre los posibles candidatos para interpretar al próximo James Bond.

El impresionante vestido de novia de Dua Lipa

Uno de los detalles más esperados por los fanáticos era el vestido de novia elegido por la intérprete de "Houdini". Finalmente, la artista sorprendió con una creación de alta costura de Chanel diseñada por Matthieu Blazy.