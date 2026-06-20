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Dua Lipa comparte las primeras fotos de su boda en Sicilia

Sáb, 20/06/2026 - 15:11
Dua Lipa se volvió tendencia en redes al compartir las enternecedoras fotos de su boda en Sicilia con Callum Turner.
Dua Lipa boda
Créditos:
Dua Lipa/Facebook

La espera terminó. Después de semanas de especulaciones y expectativa entre sus millones de seguidores, Dua Lipa compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con el actor Callum Turner, celebrada en una lujosa ceremonia en Sicilia que reunió romance, moda y glamour en un mismo escenario.

La cantante británica publicó este sábado una serie de fotografías acompañadas de un breve mensaje: "Mr. and Mrs.", confirmando así uno de los matrimonios más comentados del año en el mundo del entretenimiento.

Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia

La pareja eligió Villa Valguarnera, una histórica mansión del siglo XVIII ubicada en Palermo, Sicilia, para celebrar su matrimonio. El exclusivo lugar sirvió como escenario para una ceremonia al aire libre rodeada de elegancia y detalles cuidadosamente seleccionados.

Las imágenes oficiales, capturadas por el reconocido fotógrafo David Sims, muestran a los recién casados disfrutando de su gran día en un ambiente sofisticado y romántico.

La boda llega en uno de los mejores momentos para ambos artistas. Mientras Dua continúa consolidándose como una de las estrellas más influyentes de la música internacional, Turner sigue ganando reconocimiento en Hollywood e incluso ha sido mencionado entre los posibles candidatos para interpretar al próximo James Bond.

El impresionante vestido de novia de Dua Lipa

Uno de los detalles más esperados por los fanáticos era el vestido de novia elegido por la intérprete de "Houdini". Finalmente, la artista sorprendió con una creación de alta costura de Chanel diseñada por Matthieu Blazy.

El vestido destacaba por su silueta ajustada, escote alto y una larga cola que aportaba dramatismo y sofisticación. La pieza estaba decorada con delicados bordados, aplicaciones de pedrería y detalles de plumas que elevaban aún más su diseño.

La espalda descubierta se convirtió en uno de los elementos más llamativos del atuendo, complementada por finos tirantes adornados con abalorios y cristales. Para completar el look, Dua lució un velo bordado de gran longitud sujeto con un elegante tocado de plumas.

Su característico cabello oscuro fue peinado en un semirrecogido de estilo romántico, mientras que el maquillaje apostó por la naturalidad con labios rosados y un acabado luminoso.

Los otros looks de Dua Lipa durante su celebración de boda

La cantante no se conformó con un solo atuendo. Para la fiesta de bienvenida celebrada en un palacio, apostó por un vestido exclusivo de Bottega Veneta diseñado por Louise Trotter.

El diseño incorporaba un escote halter, espalda descubierta y una llamativa falda sirena confeccionada con plumas de avestruz blancas. El estilismo se complementó con un bolso a juego y joyas de Bulgari, reforzando la estética de lujo que marcó toda la celebración.

Una boda civil inspirada en un ícono de la moda

Antes de la ceremonia en Sicilia, la pareja ya había formalizado su unión en una íntima boda civil celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres.

Para esa ocasión, Dua eligió un conjunto azul claro de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry. El traje incluía una chaqueta estructurada con botones dorados y una falda asimétrica a juego.

El look fue completado con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, guantes blancos y zapatos Christian Louboutin, una elección que recordó inmediatamente al icónico estilismo que Bianca Jagger lució en su boda con Mick Jagger en los años setenta.

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