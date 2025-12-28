El conmovedor mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, terminó presa en enero de este año, luego de una larga batalla legal en la que se le investigaba por los desmanes que realizó durante las protestas de finales del 2019. Ahora se encuentra pagando una condena de más de cinco años.

Al principio la empresaria estaba reclusa en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, desde entonces, su defensa ha buscado por todos los medios liberarla, aunque sea para pague casa por cárcel. Sin embargo, lo único que ha logrado desde entonces es cambiarla de ese centro penitenciario a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde también están presos grandes perfiles como la exsenadora Sandra Ortiz.

Durante este casi primer año del reclutamiento de Epa Colombia su pareja de varios años, Karol Samantha Barbosa, ha estado muy cercana a ella, esperando a una buena noticia, estando al pie de sus negocios e incluso organizando manifestaciones pacíficas implorando su liberación.

Ahora, con las fiestas decembrinas, uno de los mensajes más esperados por los internautas era el de Karol para su pareja, pues en las últimas horas compartió en sus Instagram Stories una foto en la que aparece ella y agregó este sentido mensaje:

“Este año sin duda ha sido uno de los más difíciles. Nos han querido ver en las peores circunstancias, mas sin embargo la misericordia de Dios ha sido perfecta, aún no estás aquí con nosotros, pero tenemos la fe en que al justo le llega su momento de victoria… Familia Epa Colombia vamos por todo”.