Felipe Saruma rompió el silencio después de perder elecciones

Felipe Saruma sorprendió a finales de 2025 al anunciar su incursión en la política nacional con una candidatura a la Cámara de Representantes. Su aspiración, respaldada por el partido Cambio Radical, generó un intenso debate sobre el papel de los influenciadores en los escenarios electorales del país.

Aunque su popularidad en redes sociales lo convirtió en uno de los candidatos más comentados de la campaña, los resultados finales de las elecciones dejaron al creador de contenido por fuera del Congreso en su primer intento.

Cuántos votos obtuvo Felipe Saruma

En las elecciones legislativas, Felipe Saruma —cuyo nombre real es Andrés Felipe Camargo— se postuló por el departamento del Atlántico.

El bumangués obtuvo 44.075 votos, lo que representó aproximadamente el 4,1 % del total de la votación en esa lista. Con ese resultado se ubicó en el cuarto lugar dentro de la lista de Cambio Radical en la región.

Sin embargo, el partido solo logró tres curules en el Atlántico, lo que dejó al creador de contenido fuera del Legislativo pese a figurar entre los candidatos más votados de su colectividad en el departamento.

Una campaña que generó debate en redes

Desde el anuncio de su candidatura, la participación de Saruma en política dividió opiniones entre usuarios y analistas.

Por un lado, algunos seguidores celebraron que figuras provenientes del mundo digital intenten participar activamente en la vida pública. Para ellos, la presencia de influenciadores podría acercar la política a las nuevas generaciones.

Por otro lado, también surgieron cuestionamientos sobre si los creadores de contenido cuentan con la experiencia necesaria para asumir cargos de representación pública.

El mensaje que defendió durante su campaña

Durante su campaña, Felipe Saruma explicó que su intención era trasladar a la política el enfoque que ha mantenido en su carrera digital: conectar con las personas y promover iniciativas con impacto social.

“Algo que me caracteriza es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. En todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas”, afirmó durante uno de sus mensajes de campaña.