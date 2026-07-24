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Fiscalía imputó cargos a 'Churo' Díaz por presunto abuso sexual contra menor

La audiencia fue reservada y el cantante vallenato se declaró inocente; la justicia definirá si enfrenta el proceso en libertad.
Churo Díaz
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La situación judicial del cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artístamente como 'Churo' Díaz, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos dentro de una investigación por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad. 

La diligencia se realizó el 23 de julio ante un juez de control de garantías y marcó el inicio formal del proceso penal en su contra.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015, cuando la presunta víctima, una niña de 4 años que hacía parte de su núcleo familiar, permanecía bajo el cuidado del artista. Según la Fiscalía, el cantante habría aprovechado esa cercanía para cometer las presuntas agresiones. 

La denuncia tomó fuerza después de que la menor presentara cambios en su comportamiento que despertaron las alertas de su entorno, lo que dio paso a las investigaciones de las autoridades.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a 'Churo' Díaz los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años. El cantante no aceptó los cargos y reiteró que es inocente, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales. 

Como parte de la diligencia, el ente acusador también solicitó una medida de aseguramiento, petición que será resuelta por el juez en una próxima audiencia.

Antes de comparecer ante la justicia, el cantante de vallenato se pronunció públicamente durante una presentación musical. Allí aseguró que no se dejará "extorsionar" y manifestó que confía en que será la justicia colombiana la encargada de esclarecer los hechos. 

Además, sostuvo que demostrará su inocencia durante el proceso y lanzó fuertes críticas contra la persona que presentó la denuncia.

Este no es el primer episodio judicial que enfrenta el artista. En 2018, su nombre apareció vinculado a una investigación por una presunta red de estafas inmobiliarias, aunque ese caso es independiente del proceso que hoy adelanta la Fiscalía.

Mientras avanza la investigación, Churo Díaz continúa amparado por el principio de presunción de inocencia. Será la justicia colombiana la encargada de valorar las pruebas presentadas por las partes y determinar si existe responsabilidad penal. 

Debido a que el caso involucra a una menor de edad, gran parte del expediente permanece bajo reserva para proteger la identidad y los derechos de la presunta víctima.

Fiscalía General de la Nación
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