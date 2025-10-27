Hassam deja preocupados a sus fans con nuevo reporte de salud

Hassam encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que enfrenta problemas de salud relacionados con el azúcar, situación que lo ha mantenido alejado del programa de RCN “Qué hay pa’ dañar”, donde comparte pantalla con Valentina Taguado y Johana Velandia.

A través de sus redes sociales, el comediante —recordado por su participación en Sábados Felices y MasterChef Celebrity— explicó que su ausencia se debe a un cuadro de diabetes que no había tratado con la atención necesaria y que, con el tiempo, terminó pasándole factura.

“Esto no es chisme, cuídense por favor. (…) Un unboxing para lo que me llegó para este fin de año…”, dijo Hassam en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró una pequeña nevera con insulina, tratamiento que deberá seguir de manera rigurosa.

En recuperación y enfocado en su salud

Aunque actualmente el bogotano se encuentra en su hogar recuperándose, el diagnóstico generó preocupación entre sus fanáticos, quienes le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación. El propio Hassam ha procurado mantener el buen humor que lo caracteriza, compartiendo reflexiones y consejos sobre la importancia de cuidar la salud y realizar chequeos médicos periódicos.