Hassam deja preocupados a sus fans con nuevo reporte de salud

Lun, 27/10/2025 - 13:55
Hassam sigue recuperándose de su más reciente decaída y compartió un avance en sus redes sociales.
Hassam estado de salud
Créditos:
Prime video

Hassam encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que enfrenta problemas de salud relacionados con el azúcar, situación que lo ha mantenido alejado del programa de RCN “Qué hay pa’ dañar”, donde comparte pantalla con Valentina Taguado y Johana Velandia.

A través de sus redes sociales, el comediante —recordado por su participación en Sábados Felices y MasterChef Celebrity— explicó que su ausencia se debe a un cuadro de diabetes que no había tratado con la atención necesaria y que, con el tiempo, terminó pasándole factura.

Esto no es chisme, cuídense por favor. (…) Un unboxing para lo que me llegó para este fin de año…”, dijo Hassam en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró una pequeña nevera con insulina, tratamiento que deberá seguir de manera rigurosa.

En recuperación y enfocado en su salud

Aunque actualmente el bogotano se encuentra en su hogar recuperándose, el diagnóstico generó preocupación entre sus fanáticos, quienes le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación. El propio Hassam ha procurado mantener el buen humor que lo caracteriza, compartiendo reflexiones y consejos sobre la importancia de cuidar la salud y realizar chequeos médicos periódicos.

Por ahora, no se ha confirmado si regresará de manera inmediata a “Qué hay pa’ dañar”, el programa que el Canal RCN lanzó hace unos meses a través de su aplicación, donde el humor, las entrevistas y las historias cotidianas son protagonistas.

Un llamado a la prevención

El caso del comediante ha servido también para abrir la conversación sobre la diabetes, una enfermedad que, si no se controla, puede tener graves consecuencias en la calidad de vida. Hassam insistió en que ignorar los síntomas o dejar pasar los controles médicos puede derivar en complicaciones mayores, e invitó a sus seguidores a prestar atención a su bienestar físico.

