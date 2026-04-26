Jaafar Jackson y su vínculo con Colombia: el hermano del protagonista de Michael nació en Bogotá

La historia que une a los Jackson con Bogotá

Detrás del debut actoral de Jaafar Jackson, quien encarna a su tío en la esperada biopic, hay un relato familiar que comienza en Bogotá. Su madre, Alejandra Rodríguez Martínez, una mujer colombiana que luego adoptó el apellido Jackson, sostuvo relaciones sentimentales con dos de los hermanos del icónico artista.

Su primer vínculo fue con Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. En medio de una relación marcada por tensiones, Alejandra decidió regresar a Colombia junto a su hija. Ya en Bogotá, descubrió que estaba embarazada nuevamente. Así nació Steven Randall Jackson Jr., hermano mayor de Jaafar, en la capital colombiana.

La historia continuó en Saravena, Arauca, donde la familia se trasladó en busca de tranquilidad. Sin embargo, el conflicto armado colombiano tocó sus vidas cuando Randy fue secuestrado por la guerrilla del ELN durante una visita. Tras su liberación, regresó a Estados Unidos, mientras Alejandra permaneció un tiempo más en el país hasta que, por razones de seguridad, también decidió salir.