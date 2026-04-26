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La historia colombiana detrás del protagonista de la película de Michael Jackson

Dom, 26/04/2026 - 08:00
Jaafar Jackson, protagonista de 'Michael', tiene un vínculo con Colombia. Esta es la historia de amor, conflicto y supervivencia.
Jaafar Jackson y su vínculo con Colombia: el hermano del protagonista de Michael nació en Bogotá
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El estreno de la película Michael no solo ha reavivado el interés global por la vida del “Rey del Pop”, sino que también ha puesto bajo el foco una historia poco conocida: la profunda conexión de la familia Jackson con Colombia.
 

 

La historia que une a los Jackson con Bogotá

Detrás del debut actoral de Jaafar Jackson, quien encarna a su tío en la esperada biopic, hay un relato familiar que comienza en Bogotá. Su madre, Alejandra Rodríguez Martínez, una mujer colombiana que luego adoptó el apellido Jackson, sostuvo relaciones sentimentales con dos de los hermanos del icónico artista.

Su primer vínculo fue con Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. En medio de una relación marcada por tensiones, Alejandra decidió regresar a Colombia junto a su hija. Ya en Bogotá, descubrió que estaba embarazada nuevamente. Así nació Steven Randall Jackson Jr., hermano mayor de Jaafar, en la capital colombiana.

La historia continuó en Saravena, Arauca, donde la familia se trasladó en busca de tranquilidad. Sin embargo, el conflicto armado colombiano tocó sus vidas cuando Randy fue secuestrado por la guerrilla del ELN durante una visita. Tras su liberación, regresó a Estados Unidos, mientras Alejandra permaneció un tiempo más en el país hasta que, por razones de seguridad, también decidió salir.

El giro definitivo llegó cuando la familia fue acogida por Katherine Jackson, madre de Michael Jackson. Fue allí donde Alejandra conoció a Jermaine Jackson, con quien inició una relación que daría lugar al nacimiento de Jaafar.

De esta manera, el protagonista de Michael no solo heredó el legado artístico de una de las dinastías musicales más influyentes del mundo, sino también una identidad marcada por raíces latinoamericanas. Él mismo ha reconocido públicamente su herencia colombiana, un elemento que ha permeado su sensibilidad artística y su aproximación a la música.

Además de su incursión en el cine, Jaafar ha desarrollado una carrera musical que, aunque influenciada por el sonido clásico de los Jackson, también incorpora matices contemporáneos y, en algunos casos, guiños a ritmos latinos.

Hoy, mientras su interpretación en la pantalla revive la figura de su tío, su historia personal revela un cruce de geografías y experiencias: desde los escenarios de Hollywood hasta las calles de Bogotá. Una conexión inesperada que vuelve a poner a Colombia en el mapa de las grandes historias del entretenimiento global.

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