Jorge Enrique Abello deja claro su apoyo a Iván Cepeda

El panorama político sigue generando conversación en distintos sectores, incluido el del entretenimiento. En esta ocasión, Jorge Enrique Abello se refirió al senador Iván Cepeda, quien suena como una de las figuras con proyección para ocupar la Presidencia tras el mandato de Gustavo Petro.
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Las declaraciones surgieron en una entrevista con Caracol Radio, donde Abello destacó aspectos personales de Cepeda, especialmente la forma en que ha afrontado episodios dolorosos de su vida. El actor hizo énfasis en el asesinato del padre del senador, señalando que su reacción ha sido distinta a la de otros líderes marcados por tragedias similares.
Un mensaje sobre el dolor y la política
Durante la conversación, Abello reflexionó sobre cómo experiencias personales de violencia han influido en varios líderes políticos del país. En ese contexto, mencionó también a Álvaro Uribe y Paloma Valencia, resaltando que comparten historias atravesadas por la pérdida de seres cercanos.
“Uno comprende a un candidato como Iván Cepeda cuando conoce su historia… Es el mismo dolor de muchos colombianos por la herida abierta con la que gobiernan quienes nos dirigen”, expresó el bogotano.
Entre el reconocimiento y la reflexión
Abello señaló que, en el caso de Cepeda, percibe una transformación del dolor hacia la construcción política, en lugar de la búsqueda de venganza. Para el actor, esta postura representa una enseñanza en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.
Sus palabras no solo fueron interpretadas como un reconocimiento hacia el senador, sino también como una invitación a reflexionar sobre cómo las experiencias personales influyen en las decisiones de quienes ejercen liderazgo en Colombia.
Jorge Enrique Abello rechazó 'Narcos'
Por otro lado, el intérprete reveló que atravesó una difícil crisis económica en su vida, llegando incluso a la quiebra. En medio de esa situación, necesitaba con urgencia nuevas oportunidades laborales que le permitieran recuperarse financieramente y estabilizar su economía personal.
Durante una entrevista en el programa “Desnúdate con Eva”, Abello contó que, pese a su complicada realidad, tomó una decisión que marcaría su carrera: rechazó una de las propuestas más importantes que ha recibido. Se trataba de participar en la serie Narcos, una producción internacional centrada en el narcotráfico.
El eterno 'Don Armando' explicó que no aceptó el ofrecimiento porque no estaba de acuerdo con la imagen que proyectaría de Colombia. Aunque inicialmente aspiraba a interpretar a un miembro de la ley, los papeles que le ofrecieron fueron los de reconocidos capos. Ante esto, decidió negarse, priorizando sus principios sobre la necesidad económica y defendiendo su postura frente a cómo se representa su país en la pantalla.