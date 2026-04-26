Jorge Enrique Abello deja claro su apoyo a Iván Cepeda

El panorama político sigue generando conversación en distintos sectores, incluido el del entretenimiento. En esta ocasión, Jorge Enrique Abello se refirió al senador Iván Cepeda, quien suena como una de las figuras con proyección para ocupar la Presidencia tras el mandato de Gustavo Petro.

Las declaraciones surgieron en una entrevista con Caracol Radio, donde Abello destacó aspectos personales de Cepeda, especialmente la forma en que ha afrontado episodios dolorosos de su vida. El actor hizo énfasis en el asesinato del padre del senador, señalando que su reacción ha sido distinta a la de otros líderes marcados por tragedias similares.

Un mensaje sobre el dolor y la política

Durante la conversación, Abello reflexionó sobre cómo experiencias personales de violencia han influido en varios líderes políticos del país. En ese contexto, mencionó también a Álvaro Uribe y Paloma Valencia, resaltando que comparten historias atravesadas por la pérdida de seres cercanos.

“Uno comprende a un candidato como Iván Cepeda cuando conoce su historia… Es el mismo dolor de muchos colombianos por la herida abierta con la que gobiernan quienes nos dirigen”, expresó el bogotano.

Entre el reconocimiento y la reflexión

Abello señaló que, en el caso de Cepeda, percibe una transformación del dolor hacia la construcción política, en lugar de la búsqueda de venganza. Para el actor, esta postura representa una enseñanza en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

Sus palabras no solo fueron interpretadas como un reconocimiento hacia el senador, sino también como una invitación a reflexionar sobre cómo las experiencias personales influyen en las decisiones de quienes ejercen liderazgo en Colombia.