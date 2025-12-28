Mabel Moreno recuerda a Susana y Elvira y Chepe Fortuna

Mabel Moreno es una de las actrices más representantes de la televisión colombiana contemporánea, es recordada por múltiples proyectos, pero entre los más recientes están: ‘La ley del corazón’, ‘Café con aroma de mujer’ o ‘Medusa’.
Durante la presentación del nuevo menú del restaurante samario Casa Magdalena, KienyKe.com tuvo la oportunidad de conversar con la barranquillera sobre uno de los proyectos que se vienen para 2026, el cual muchos están deseosos de ver, nada más y nada menos que la continuación de ‘Susana y Elvira’, el exitoso título que comparte con Manuela González, entre otros detales de su carrera.
KienyKe: ¿Qué puedes adelantar de la nueva temporada de Susana y Elvira?
Mabel Moreno: No les puedo contar mucho, les va a encantar. Estaba leyendo ya el guion y la historia está bien poderosa, creo que hacía falta esa voz femenina, hablar por muchas mujeres, y bueno, sé que muchos hombres también la ven, pero contar estas cosas que nos pasan a las mujeres una década después. Así que bueno, gran oportunidad para hablarle a las chicas.
Vea la entrevista completa con Mabel Moreno:
KyK: ¿Quién tuvo la idea?
MM: No sé, como que se juntaron los astros y mucha gente tuvo la idea al tiempo y por eso se logró esta vez.
KyK: ¿Qué opinas de la reacción de la gente al saber que vuelve la serie?
MM: Fue algo icónico que marcó muchas generaciones, eran temas que no se hablaban antes, les daban un espacio a las chicas guerreras, a las chicas rebeldes y estaba bueno porque además era muy divertido y así viene de nuevo
KyK: ¿Qué recuerdas de esa época?
MM: Yo me lo gocé tanto, fue una época divina donde solo fue gozo, yo toda la vida yo crecí viendo sitcom y le pedía a Dios un proyecto donde yo pudiera hacer algo parecido y definitivamente eso fue Susana y Elvira para mí, como leer esos libretos y uno morir de risa, que fuera una comedia elegante, como con las que crecí y me regalaron este proyectico, y vuelve y me trae luz.
KyK: ¿Qué opinas de que Chepe Fortuna siga siendo tan exitosa?
MM: Yo agradezco que soy de esas actrices que tiene varios en la maletica, está Elvira, está María del Pilar, está Gema, está la Carebagre, qué bonito porque quiere decir que pegan los personajes que hago, porque los hago con mucho amor. La Carebagre fue pura diversión, la excusa de poder ser esta reina que va diciendo todo, que además no es guapa, pero se cree guapa, es espectacular, yo me lo gocé un montón.