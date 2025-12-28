Mabel Moreno recuerda a Susana y Elvira y Chepe Fortuna

KyK: ¿Quién tuvo la idea?

MM: No sé, como que se juntaron los astros y mucha gente tuvo la idea al tiempo y por eso se logró esta vez.

KyK: ¿Qué opinas de la reacción de la gente al saber que vuelve la serie?

MM: Fue algo icónico que marcó muchas generaciones, eran temas que no se hablaban antes, les daban un espacio a las chicas guerreras, a las chicas rebeldes y estaba bueno porque además era muy divertido y así viene de nuevo

KyK: ¿Qué recuerdas de esa época?

MM: Yo me lo gocé tanto, fue una época divina donde solo fue gozo, yo toda la vida yo crecí viendo sitcom y le pedía a Dios un proyecto donde yo pudiera hacer algo parecido y definitivamente eso fue Susana y Elvira para mí, como leer esos libretos y uno morir de risa, que fuera una comedia elegante, como con las que crecí y me regalaron este proyectico, y vuelve y me trae luz.

KyK: ¿Qué opinas de que Chepe Fortuna siga siendo tan exitosa?

MM: Yo agradezco que soy de esas actrices que tiene varios en la maletica, está Elvira, está María del Pilar, está Gema, está la Carebagre, qué bonito porque quiere decir que pegan los personajes que hago, porque los hago con mucho amor. La Carebagre fue pura diversión, la excusa de poder ser esta reina que va diciendo todo, que además no es guapa, pero se cree guapa, es espectacular, yo me lo gocé un montón.